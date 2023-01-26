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«Реал» — «Атлетико»: прогноз на матч Кубка Испании 26 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби — «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сразится с «Атлетико». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени и с 22.55 мск будет показана на сайте matchtv.ru. Главный арбитр — Сесар Сото Градо.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу действующего чемпиона Испании можно поставить за 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша в основное время выплата составит 4100 рублей.

На проход команды Анчелотти в следующий раунд с учетом возможной серии пенальти котировка — 1.49. На коллектив Симеоне — 2.75.

Считаете, что «матрасники» не уступят в дерби? Вариант Х2 идет за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

Высока вероятность гола Карима Бензема — на счету француза 12 забитых мячей в 18 матчах во всех турнирах. Коэффициент — 1.95.

Можете поставить на офсайды у Альваро Мораты. Если испанский форвард «Атлетико» заберется во вне игры один раз, то ваша ставка увеличится в 1.75 раза.

Два наиболее вероятных точных счета — ничья 1:1 и победа «Реала» 1:0 за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетико»

«Реал» в двух последних матчах победил непростых соперников — «Атлетик» (2:0) и «Вильярреал» (3:2). Причем в матче с «желтой субмариной» «бланкос» отыгрались с 0:2. Это была четвертая игра подряд, в которой команда Анчелотти пропустила.

С «Атлетико» оставить ворота «сухими» тоже будет непросто. У «матрасников» здорово проявляет себя Гризманн (был прекрасен в игре с «Барселоной»), в последних двух встречах забил Мората, в команду пришел Депай — он тоже наверняка захочет показать себя в принципиальном матче.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
5.03 19:30
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