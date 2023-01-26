«Реал» — «Атлетико»: где смотреть матч Кубка Испании 26 января 2023 года онлайн в прямом эфире
26 января в четвертьфинале Кубка Испании состоится мадридское дерби — «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сразится с «Атлетико». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени и с 22.55 мск будет показана на сайте matchtv.ru. Главный арбитр — Сесар Сото Градо.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу действующего чемпиона Испании можно поставить за 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Атлетико» — за 4.10 (21%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша в основное время выплата составит 4100 рублей.
На проход команды Анчелотти в следующий раунд с учетом возможной серии пенальти котировка — 1.49. На коллектив Симеоне — 2.75.
Считаете, что «матрасники» не уступят в дерби? Вариант Х2 идет за 1.89.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.
Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.
Высока вероятность гола Карима Бензема — на счету француза 12 забитых мячей в 18 матчах во всех турнирах. Коэффициент — 1.95.
Можете поставить на офсайды у Альваро Мораты. Если испанский форвард «Атлетико» заберется во вне игры один раз, то ваша ставка увеличится в 1.75 раза.
Два наиболее вероятных точных счета — ничья 1:1 и победа «Реала» 1:0 за 8.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2