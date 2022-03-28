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Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 29 марта 2022 года

Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 29 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

29 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной». Встреча пройдет на арене «Кэпитал Уан» и начнется в 02:00.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу «Каролины» в основное время можно за 2.17 — это примерно 44% вероятности. Триумф «Кэпиталс» оценивается котировкой 2.80 (34%), а ничья идет за 4.20 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4 200 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 3.70, а Ф2(+1.5) — за 1.28.

Сделать ставку на первый гол «Вашингтона» можно за 2.03. Аналогичная ставка на «Каролину» есть в линии за 1.79.

Шансы «Кэпиталс» забить три шайбы или более оцениваются в 3.00. Та же ставка на «Каролину» имеется в линии за 2.40.

· Ф1 (-4.5) — 15.5;

· ТБ 8.5 — 5.50;

· обе забьют: нет — 8.10.

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Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Локомотив

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Краснодар

 6
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 12 1 3
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