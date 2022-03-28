29 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной». Встреча пройдет на арене «Кэпитал Уан» и начнется в 02:00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет гостей фаворитом встречи. Поставить на победу «Каролины» в основное время можно за 2.17 — это примерно 44% вероятности. Триумф «Кэпиталс» оценивается котировкой 2.80 (34%), а ничья идет за 4.20 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4 200 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 3.70, а Ф2(+1.5) — за 1.28.

Сделать ставку на первый гол «Вашингтона» можно за 2.03. Аналогичная ставка на «Каролину» есть в линии за 1.79.

Шансы «Кэпиталс» забить три шайбы или более оцениваются в 3.00. Та же ставка на «Каролину» имеется в линии за 2.40.

· Ф1 (-4.5) — 15.5;

· ТБ 8.5 — 5.50;

· обе забьют: нет — 8.10.