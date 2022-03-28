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Сегодня, 17:15

Клиент букмекерской компании собрал победный экспресс с кэфом 95

Клиент букмекерской компании собрал победный экспресс с коэффициентом 95
Егор Сергеев
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Игроки «Миннесоты» поздравляют Кирилла Капризова с заброшенной шайбой.
Фото USA Today Sports

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ по ходу трех матчей НХЛ собрал сумасшедший экспресс и сделал из двух тысяч рублей почти двести.

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Ставить на ничьи в основное хоккейных матчей — дело рискованное. Зато на этот исход в букмекерских компаниях всегда большие коэффициенты, из которых можно собирать мощные экспрессы. Именно так и сделал один из игроков, поставив на ничейный исход у в трех встречах. Вот так выглядел его экспресс:

· «Миннесота» — «Колорадо»: Х за 3.50 (счет в основное время — 2:2);

· «Нью-Джерси» — «Монреаль»: Х за 4.70 (счет в основное время счет — 2:2);

· «Виннипег» — «Аризона»: Х за 5.80 (счет в основное время — 1:1).

Общий коэффициент составил 95.41, а сумма ставки — 2 000 рублей.

Игра «Миннесоты» и «Колорадо» началась в 01:00, что на час раньше двух других, поэтому на момент создания экспресса в матче уже заканчивался третий период, а «Колорадо» вел со счетом 2:1. За шесть минут до конца заключительной трети Райан Хартман все же сравнял счет в игре. Первая ставка сыграла.

В матче «Нью-Джерси» и «Монреаля» в этот момент шел третий период, а ситуация для нашего героя была не самая благоприятная. Гости проигрывали 1:2 и никак не могли сравнять счет. «Дэвилз» уже готовились праздновать победу, но за 42 секунды до конца нападающий «Монреаля» Рем Питлик запустил шайбу в ворота «Нью-Джерси» и принес своей команде ничью.

В параллельной игре между «Виннипегом» и «Аризоной» основное время также завершилось вничью. Экспресс полностью сыграл и принес счастливчику 190 820 рублей! Поздравляем победителя!

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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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