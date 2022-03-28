Клиент букмекерской компании собрал победный экспресс с кэфом 95

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ по ходу трех матчей НХЛ собрал сумасшедший экспресс и сделал из двух тысяч рублей почти двести.

Ставить на ничьи в основное хоккейных матчей — дело рискованное. Зато на этот исход в букмекерских компаниях всегда большие коэффициенты, из которых можно собирать мощные экспрессы. Именно так и сделал один из игроков, поставив на ничейный исход у в трех встречах. Вот так выглядел его экспресс:

· «Миннесота» — «Колорадо»: Х за 3.50 (счет в основное время — 2:2);

· «Нью-Джерси» — «Монреаль»: Х за 4.70 (счет в основное время счет — 2:2);

· «Виннипег» — «Аризона»: Х за 5.80 (счет в основное время — 1:1).

Общий коэффициент составил 95.41, а сумма ставки — 2 000 рублей.

Игра «Миннесоты» и «Колорадо» началась в 01:00, что на час раньше двух других, поэтому на момент создания экспресса в матче уже заканчивался третий период, а «Колорадо» вел со счетом 2:1. За шесть минут до конца заключительной трети Райан Хартман все же сравнял счет в игре. Первая ставка сыграла.

В матче «Нью-Джерси» и «Монреаля» в этот момент шел третий период, а ситуация для нашего героя была не самая благоприятная. Гости проигрывали 1:2 и никак не могли сравнять счет. «Дэвилз» уже готовились праздновать победу, но за 42 секунды до конца нападающий «Монреаля» Рем Питлик запустил шайбу в ворота «Нью-Джерси» и принес своей команде ничью.

В параллельной игре между «Виннипегом» и «Аризоной» основное время также завершилось вничью. Экспресс полностью сыграл и принес счастливчику 190 820 рублей! Поздравляем победителя!