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Сегодня, 11:15

Польша — Швеция: прогноз и ставки на стыковой матч ЧМ-2022 29 марта

Прогноз и ставки на стыковой матч ЧМ-2022 Польша — Швеция
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Польши.
Фото Reuters

29 марта в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Польша и Швеция. Матч пройдет в городе Хожув на стадионе Шленски. Начнется игра в 21.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
Швеция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Польша. На команду можно поставить с котировкой 2.42 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%), а победа Швеции есть в линии за 3.40 (29%).

  • Ф1(-1) идет за 3.70;

  • Ф2(+2) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставка «Швеция не проиграет» есть в линии за 1.41.

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Шансы Польши забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.20.

Уверены, что Швеция сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 5.90.

  • ТМ 0.5 — 7.40;

  • Обе забьют: да — 2.20;

  • Точный счет: 2:0 — 9.40.

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Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
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Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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 19 1 7
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