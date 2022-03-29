Прогноз и ставки на стыковой матч ЧМ-2022 Польша — Швеция

29 марта в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 сыграют Польша и Швеция. Матч пройдет в городе Хожув на стадионе Шленски. Начнется игра в 21.45, трансляцию покажет «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Польша. На команду можно поставить с котировкой 2.42 — это примерно 38% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (33%), а победа Швеции есть в линии за 3.40 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.70 ;

Ф2(+2) — за 1.24.

При ставке в 1000 рублей на победу Швеции потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставка «Швеция не проиграет» есть в линии за 1.41.

Шансы Польши забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.20.

Уверены, что Швеция сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 5.90.