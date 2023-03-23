Эксперты оценили шансы Овечкина сделать очередной шаг к рекорду Гретцки в матче против «Чикаго»
24 марта в очередном матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Команды встретятся в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 2.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.
Букмекерская компания PARI считает команду Александра Овечкина абсолютным фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (17%), успех «Чикаго» — за 4.05 (24%).
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«Чикаго» проиграл «Вашингтону» только один из трех последних матчей. Вариант Х2 предложен за 2.20.
Соперники демонстрируют бешеную результативность — забросили шесть и более шайб в 11 играх подряд. На ТБ 5.5 котировка — 1.63, на ТМ 5.5 — 2.25.
На то, что «Вашингтон» поразит сетку ворот соперника не менее четырех раз, можно поставить за 1.90.
Эксперты считают, что Александр Овечкин наверняка забросит аутсайдеру Западной конференции и сделает еще один шаг к рекорду Уэйна Гретцки. На 821-й гол лидера «Вашингтона» в НХЛ коэффициент — 2.05.
Также не вызывает сомнений тот факт, что Ови наберет очки в предстоящей встрече: хотя бы одно результативное действие форварда предложено взять за 1.40.
На ТБ 4.5 броска Александра Великого котировка — 1.90, на ТМ 4.5 — 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Чикаго»
Обе команды серьезно лихорадит: «Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей, «Чикаго» — девять из 12. В крайней встрече Овечкин и компания упустили +3 против худшего клуба конференции «Коламбуса» (6:7ОТ), а «Блэкхокс» получили пять безответных шайб от «Колорадо» (0:5).
Несмотря на близкие результаты, для столичной команды ближайшая игра может стать отправной: все-таки она пройдет дома, плюс по общим показателям «Кэпиталз» лучше противника (забитые — 227:175, пропущенные — 226:249). Плюс нельзя отрицать фактор Ови, который в последних матчах регулярно «дырявит» вратарей (четыре гола в четырех играх).
На своем льду «Кэпиталз» регулярно забивают «Чикаго» более трех шайб — это произошло в семи из десяти предыдущих встреч. Сейчас хозяева способны повторить результат.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4