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Сегодня, 18:25

Эксперты оценили шансы Овечкина сделать очередной шаг к рекорду Гретцки в матче против «Чикаго»

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 24 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

24 марта в очередном матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Команды встретятся в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 2.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.

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Букмекерская компания PARI считает команду Александра Овечкина абсолютным фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (17%), успех «Чикаго» — за 4.05 (24%).

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«Чикаго» проиграл «Вашингтону» только один из трех последних матчей. Вариант Х2 предложен за 2.20.

Соперники демонстрируют бешеную результативность — забросили шесть и более шайб в 11 играх подряд. На ТБ 5.5 котировка — 1.63, на ТМ 5.5 — 2.25.

На то, что «Вашингтон» поразит сетку ворот соперника не менее четырех раз, можно поставить за 1.90.

Эксперты считают, что Александр Овечкин наверняка забросит аутсайдеру Западной конференции и сделает еще один шаг к рекорду Уэйна Гретцки. На 821-й гол лидера «Вашингтона» в НХЛ коэффициент — 2.05.

Также не вызывает сомнений тот факт, что Ови наберет очки в предстоящей встрече: хотя бы одно результативное действие форварда предложено взять за 1.40.

На ТБ 4.5 броска Александра Великого котировка — 1.90, на ТМ 4.5 — 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Чикаго»

Обе команды серьезно лихорадит: «Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей, «Чикаго» — девять из 12. В крайней встрече Овечкин и компания упустили +3 против худшего клуба конференции «Коламбуса» (6:7ОТ), а «Блэкхокс» получили пять безответных шайб от «Колорадо» (0:5).

Несмотря на близкие результаты, для столичной команды ближайшая игра может стать отправной: все-таки она пройдет дома, плюс по общим показателям «Кэпиталз» лучше противника (забитые — 227:175, пропущенные — 226:249). Плюс нельзя отрицать фактор Ови, который в последних матчах регулярно «дырявит» вратарей (четыре гола в четырех играх).

На своем льду «Кэпиталз» регулярно забивают «Чикаго» более трех шайб — это произошло в семи из десяти предыдущих встреч. Сейчас хозяева способны повторить результат.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 23 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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