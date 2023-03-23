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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — ЦСКА: команда Никитина подтянула реализацию и устроит еще одну феерию в Ярославле

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Гол «Локомотива» в ворота ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»

23 марта в Ярославле состоится четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу армейцев.

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Букмекерская компания PARI считает фаворитом предстоящей встречи «Локомотив». На победу железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех ЦСКА — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.

Предыдущий матч в Ярославле завершился грандиозным успехом «Локо» (6:2). На то, что поражение взбодрит ЦСКА и армейцы не проиграют хотя бы по итогам 60 минут, котировка — 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за солидные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.

Два из трех матчей в серии завершились с разницей в две и более шайбы в пользу одной и другой команд. Вариант Ф1(-1.5) оценен в 3.55, Ф2(-1.5) — в 4.50.

Победу «Локомотива» с учетом основного времени и овертайма можно оформить за 1.70, триумф ЦСКА — за 2.15.

После успеха в предыдущей встрече ярославцы повысили свои шансы на выигрыш серии. Теперь выход команды Игоря Никитина в следующий раунд оценен в 3.20, коллектива Сергея Федорова — в 1.35.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

В третьем матче серии «Локомотив» подтянул очень важный компонент, который помог кардинально изменить результат — ярославцы реализовали 18.18% бросков и победили 6:2. В первых двух встречах команда Никитина также атаковала активнее соперника (бросала в два раза больше), но за 120 минут оформила всего две шайбы.

Поняв, как именно нужно действовать против армейской защиты и как пробивать Рейдеборна с Шарыченковым, хозяева вполне могут проводить более результативные поединки. А болельщики должны рассчитывать на то, что команды отойдут от привычных «низовых» встреч и будут пробивать тотал больше 4.5 шайбы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 2.12.

Хоккей
КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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