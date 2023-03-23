«Локомотив» — ЦСКА: команда Никитина подтянула реализацию и устроит еще одну феерию в Ярославле
23 марта в Ярославле состоится четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу армейцев.
Букмекерская компания PARI считает фаворитом предстоящей встречи «Локомотив». На победу железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), успех ЦСКА — за 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.
Предыдущий матч в Ярославле завершился грандиозным успехом «Локо» (6:2). На то, что поражение взбодрит ЦСКА и армейцы не проиграют хотя бы по итогам 60 минут, котировка — 1.60.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за солидные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.72.
Два из трех матчей в серии завершились с разницей в две и более шайбы в пользу одной и другой команд. Вариант Ф1(-1.5) оценен в 3.55, Ф2(-1.5) — в 4.50.
Победу «Локомотива» с учетом основного времени и овертайма можно оформить за 1.70, триумф ЦСКА — за 2.15.
После успеха в предыдущей встрече ярославцы повысили свои шансы на выигрыш серии. Теперь выход команды Игоря Никитина в следующий раунд оценен в 3.20, коллектива Сергея Федорова — в 1.35.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА
В третьем матче серии «Локомотив» подтянул очень важный компонент, который помог кардинально изменить результат — ярославцы реализовали 18.18% бросков и победили 6:2. В первых двух встречах команда Никитина также атаковала активнее соперника (бросала в два раза больше), но за 120 минут оформила всего две шайбы.
Поняв, как именно нужно действовать против армейской защиты и как пробивать Рейдеборна с Шарыченковым, хозяева вполне могут проводить более результативные поединки. А болельщики должны рассчитывать на то, что команды отойдут от привычных «низовых» встреч и будут пробивать тотал больше 4.5 шайбы.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 2.12.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4