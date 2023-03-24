Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Франция — Нидерланды: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года

Франция — Нидерланды: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

24 марта сборная Франции примет Нидерланды в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится в Париже на «Стад де Франс». Главный арбитр встречи итальянец Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России противостояние в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у Франции большие шансы на победу. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 1.80, это приблизительно 55% вероятности исхода. Выигрыш Нидерландов идет за 4.80 (20%). Ничья доступна за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае благоприятного итога принесет 4800 рублей.

В трех из пяти последних очных поединков команды забили более двух мячей. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за те же 1.90.

Соперники обменялись голами в четырех из восьми предыдущих матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.83, обратный рынок предложен за 2.00.

В прошлой встрече Нидерланды прервали серию из пяти поражений подряд в матчах с «трехцветными». На то, что «оранжевые» не уступят и в этот раз, доступен коэффициент 2.00.

Самый вероятный результат встречи, по версии аналитиков PARI, — победа Франции 1:0. Этот исход идет за 7.00.

Прогноз и ставка на матч Франция — Нидерланды

В пяти последних матчах Франция забивала в среднем два мяча за игру, а пропускала — 1.20. Команда не уходила без гола в четырех матчах подряд, а без пропущенных мячей — в семи из девяти поединков.

Нидерланды за тот же отрезок в среднем забивали два мяча, а доставали мяч из сетки один раз за игру. А еще оранжевые пропустили в шести из восьми последних матчей против французов.

История встреч сборных тоже очень богатая на голы: разница мячей — 56:47 в пользу голландцев за 28 столкновений. А отличная форма Килиана Мбаппе, забившего шесть мячей в последних шести матчах, и связка Гакпо и Депая, разрывавшая на ЧМ, не позволит вратарям сохранить ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

0
Читайте также
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы Овечкина сделать очередной шаг к рекорду Гретцки в матче против «Чикаго»

Сербия — Литва: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости