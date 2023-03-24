Франция — Нидерланды: прогноз на матч квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
24 марта сборная Франции примет Нидерланды в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится в Париже на «Стад де Франс». Главный арбитр встречи итальянец Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России противостояние в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у Франции большие шансы на победу. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 1.80, это приблизительно 55% вероятности исхода. Выигрыш Нидерландов идет за 4.80 (20%). Ничья доступна за 3.80 (25%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае благоприятного итога принесет 4800 рублей.
В трех из пяти последних очных поединков команды забили более двух мячей. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за те же 1.90.
Соперники обменялись голами в четырех из восьми предыдущих матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.83, обратный рынок предложен за 2.00.
В прошлой встрече Нидерланды прервали серию из пяти поражений подряд в матчах с «трехцветными». На то, что «оранжевые» не уступят и в этот раз, доступен коэффициент 2.00.
Самый вероятный результат встречи, по версии аналитиков PARI, — победа Франции 1:0. Этот исход идет за 7.00.
Прогноз и ставка на матч Франция — Нидерланды
В пяти последних матчах Франция забивала в среднем два мяча за игру, а пропускала — 1.20. Команда не уходила без гола в четырех матчах подряд, а без пропущенных мячей — в семи из девяти поединков.
Нидерланды за тот же отрезок в среднем забивали два мяча, а доставали мяч из сетки один раз за игру. А еще оранжевые пропустили в шести из восьми последних матчей против французов.
История встреч сборных тоже очень богатая на голы: разница мячей — 56:47 в пользу голландцев за 28 столкновений. А отличная форма Килиана Мбаппе, забившего шесть мячей в последних шести матчах, и связка Гакпо и Депая, разрывавшая на ЧМ, не позволит вратарям сохранить ворота сухими.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4