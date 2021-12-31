31 декабря в 19-м туре примеры Испании «Валенсия» встретится с «Эспаньолом». Матч пройдет на стадионе «Месталья». Начало в 18.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Валенсии» можно с коэффициентом 1.74 — это около 56% вероятности. Триумф «Эспаньола» идет за 5.00 (19%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Валенсии» можно выиграть 1740 рублей в случае успеха команды Хосе Бордаласа.

Ф1(0) идет за 1.30, а Ф2(0) — за 3.70.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тотала голов на матч:

— тотал больше 1.5 идет за 1.32, а ТМ 1.5 — за 3.40;

— тотал больше 2.5 идет за 2.04, а ТМ 2.5 — за 1.83;

— тотал больше 3.5 идет за 3.60, а ТМ 3.5 — за 1.30.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Обратный исход доступен за 1.83.

Вероятность того, что «Эспаньол» не проигрывает в этом матче, оценивается коэффициентом 2.17.

«Валенсия» отличилась больше одного раза в трех последних матчах примеры. Продлит серию? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.90.

Шансы «Эспаньола» забить два или более мяча оцениваются коэффициентом 3.80.

Не сомневаетесь, что оба соперника отличатся минимум дважды? Поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» можно за 8.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.90, а удаления — 3.50.

Уверены, что красную карточку получит вратарь одной из команд? Поставить на это можно за 35.0.