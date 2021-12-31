«Арсенал» — «Манчестер Сити»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 1 января
1 января «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в 21-м туре АПЛ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 15.30. В прямом эфире встречу покажет интернет-сервис Okko.
«Горожане» — фаворит встречи, по оценкам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно за 1.55 — это около 61% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается коэффициентом 5.40 (18%), а ничья – 4.50 (21%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4500 рублей, а прибыль — 3500 рублей.
Вы также можете выбрать один из вариантов тоталов голов на матч — например:
— ТБ 2 идет за 1.25, а ТМ 2 — за 4.00;
— ТБ 2.5 – 1.56, а ТМ 2.5 — 2.42;
— ТБ 3 – 1.93, а ТМ3 — 1.93.
Шансы «Арсенала» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 3.00.
В первом круге «Сити» разгромил «канониров» со счетом 5:0. Смогут повторить? ИТ2Б (4.5) доступен за 12.0.
По версии аналитиков, наиболее вероятный счет матча 1:2 — коэффициент 7.80.
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