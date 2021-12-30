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«Порту» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии 30 декабря

19:15
Футболисты «Бенфики». Фото Getty Images
Футболисты «Бенфики». Фото Getty Images
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В ночь с 30 на 31 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии «Порту» сыграет с «Бенфикой». Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгау» и начнется в 00.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит «Порту». На успех команды можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (25%), а победа «Бенфики» есть в линии за 4.20 (24%).

Ф1(-1) идет за 2.40, а Ф2(+1) — за 1.53.

При ставке в 1000 рублей на победу «Бенфики» потенциальная выплата составит 4200 рублей.

Ставку «Бенфика» не проиграет» можно взять за 2.06.

Шансы «Порту» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что «Бенфика» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.10.

Аналитики считают счет 2:1 в пользу «Порту» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.

— ТМ 0.5 — 13.0;
— Обе забьют: нет — 1.98;
— Точный счет: 4:1 — 18.0.

Португалия. Премьер-лига. 16-й тур
31 дек, 00:00. do Dragao (Порту)
Порту
Бенфика

 

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Матвей Леонов все материалы автора
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