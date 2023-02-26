Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Альмерия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 26 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Левандовски и Кунде.
Фото Global Look Press

26 февраля в 23-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Альмерией». Матч состоится на арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно увидеть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Аньяс.

Испания. Лига 1. 23-й тур
26 февр, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона

Букмекеры считают «Барселону» безусловным фаворитом встречи. На успех каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), триумф «Альмерии» — за 7.20 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 5300 рублей.

Правда, в восьми из девяти последних очных матчах «Барса» обыгрывала «Альмерию» с разницей в два и более мяча: Ф2(-1.5) идет за 2.13, Ф2(-2.5) — за 3.70.

Четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате Испании с участием красно-белых завершились «верхом» по голам. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.45.

Роберт Левандовски с 15 голами возглавляет гонку бомбардиров примеры. Эксперты убеждены, что поляк забьет один из мячей в предстоящей встрече (1.65).

Можете выбрать один из еще нескольких вариантов для ставки на лидера атаки «Барселоны»:

  • на ТБ 3.5 удара по воротам котировка — 1.96, на ТМ 3.5 — 1.75;
  • на ТБ 1.5 попадания в створ — 1.50, на ТМ 1.5 — 2.41;

Арбитр Мигель Анхель Ортис Аньяс в шести из десяти последних матчей показал красную карточку. Удаление в предстоящей встрече доступно за 4.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Альмерия
ФК Барселона
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты оценили шансы Овечкина принести «Вашингтону» победу над «Баффало»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости