«Альмерия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
26 февраля в 23-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Альмерией». Матч состоится на арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно увидеть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Аньяс.
Букмекеры считают «Барселону» безусловным фаворитом встречи. На успех каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), триумф «Альмерии» — за 7.20 (11%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 5300 рублей.
Правда, в восьми из девяти последних очных матчах «Барса» обыгрывала «Альмерию» с разницей в два и более мяча: Ф2(-1.5) идет за 2.13, Ф2(-2.5) — за 3.70.
Четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате Испании с участием красно-белых завершились «верхом» по голам. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.45.
Роберт Левандовски с 15 голами возглавляет гонку бомбардиров примеры. Эксперты убеждены, что поляк забьет один из мячей в предстоящей встрече (1.65).
Можете выбрать один из еще нескольких вариантов для ставки на лидера атаки «Барселоны»:
- на ТБ 3.5 удара по воротам котировка — 1.96, на ТМ 3.5 — 1.75;
- на ТБ 1.5 попадания в створ — 1.50, на ТМ 1.5 — 2.41;
Арбитр Мигель Анхель Ортис Аньяс в шести из десяти последних матчей показал красную карточку. Удаление в предстоящей встрече доступно за 4.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2