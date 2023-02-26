26 февраля в 23-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Альмерией». Матч состоится на арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно увидеть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Аньяс.

Букмекеры считают «Барселону» безусловным фаворитом встречи. На успех каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (19%), триумф «Альмерии» — за 7.20 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 5300 рублей.

Правда, в восьми из девяти последних очных матчах «Барса» обыгрывала «Альмерию» с разницей в два и более мяча: Ф2(-1.5) идет за 2.13, Ф2(-2.5) — за 3.70.

Четыре из пяти предыдущих встреч в чемпионате Испании с участием красно-белых завершились «верхом» по голам. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.45.

Роберт Левандовски с 15 голами возглавляет гонку бомбардиров примеры. Эксперты убеждены, что поляк забьет один из мячей в предстоящей встрече (1.65).

Можете выбрать один из еще нескольких вариантов для ставки на лидера атаки «Барселоны»:

на ТБ 3.5 удара по воротам котировка — 1.96 , на ТМ 3.5 — 1.75 ;

на ТБ 1.5 попадания в створ — 1.50 , на ТМ 1.5 — 2.41 ;

Арбитр Мигель Анхель Ортис Аньяс в шести из десяти последних матчей показал красную карточку. Удаление в предстоящей встрече доступно за 4.00.