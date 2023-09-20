20 сентября екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Кубка России. Матч состоится на «Арене Екатеринбург» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч! Премьер» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Урал» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.

Вариант «гости не проиграют по итогам 90 минут» оценен в 1.59. «Железнодорожники» не знают горечи поражения в Екатеринбурге на протяжении девяти матчей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Если считаете, что команды обменяются забитыми мячами, возьмите это условие за 1.67, обратный исход — за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Локомотив»

У обеих команд не ладится в последних матчах. «Урал» не побеждает уже четыре игры подряд (три поражения и ничья), у «Локо» два поражения в трех встречах. Причем и у москвичей, и екатеринбуржцев серьезно сбоит оборона. Галактионов от игры к игре тасует пару центральных защитников, что привело к шести пропущенным в трех матчах, у «Урала» в пассиве семь голов.

Учитывая, что это Кубок, где тренеры еще сильнее перетряхнут составы, неразберихи в игре команд будет еще больше. А значит и голов должно быть немало. Тем более в последних трех очных встречах соперники уверенно пробили «верх».

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

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