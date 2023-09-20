«Урал» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 20 сентября 2023 года
20 сентября екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Кубка России. Матч состоится на «Арене Екатеринбург» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч! Премьер» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Урал» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.
Вариант «гости не проиграют по итогам 90 минут» оценен в 1.59. «Железнодорожники» не знают горечи поражения в Екатеринбурге на протяжении девяти матчей.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.
Если считаете, что команды обменяются забитыми мячами, возьмите это условие за 1.67, обратный исход — за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Локомотив»
У обеих команд не ладится в последних матчах. «Урал» не побеждает уже четыре игры подряд (три поражения и ничья), у «Локо» два поражения в трех встречах. Причем и у москвичей, и екатеринбуржцев серьезно сбоит оборона. Галактионов от игры к игре тасует пару центральных защитников, что привело к шести пропущенным в трех матчах, у «Урала» в пассиве семь голов.
Учитывая, что это Кубок, где тренеры еще сильнее перетряхнут составы, неразберихи в игре команд будет еще больше. А значит и голов должно быть немало. Тем более в последних трех очных встречах соперники уверенно пробили «верх».
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1