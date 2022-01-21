Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Уотфорд» — «Норвич»

21 января в 23-м туре чемпионата Англии «Норвич» сыграет в гостях с «Уотфордом». Встреча пройдет в Уотфорде на «Викаридж Роуд» и начнется в 23.00. Прямая трансляция будет доступна в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Уотфорд». На него можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Норвича» есть в линии за 3.80 (25%).

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ставку «Норвич» не проиграет" можно взять за 1.84.

Шансы «Уотфорда» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что «Норвич» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 8.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.70.

· ТМ 1 — 9:80

· Обе забьют: нет — 2.05

· Точный счет: 0:3 — 45.