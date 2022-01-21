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Сегодня, 15:15

«Уотфорд» — «Норвич»: прогноз и ставки на матч АПЛ 21 января 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Уотфорд» — «Норвич»
Матвей Леонов
Жуан Педро празднует свой первый забитый мяч за «Уотфорд».
Фото Reuters

21 января в 23-м туре чемпионата Англии «Норвич» сыграет в гостях с «Уотфордом». Встреча пройдет в Уотфорде на «Викаридж Роуд» и начнется в 23.00. Прямая трансляция будет доступна в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Уотфорд». На него можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Норвича» есть в линии за 3.80 (25%).

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ставку «Норвич» не проиграет" можно взять за 1.84.

Шансы «Уотфорда» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что «Норвич» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 8.20.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
21 янв, 23:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Норвич

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.70.

· ТМ 1 — 9:80

· Обе забьют: нет — 2.05

· Точный счет: 0:3 — 45.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Норвич
ФК Уотфорд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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