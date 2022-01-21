21 января 2022 года матч между «Эспаньолом» и «Бетисом» откроет программу 22-го тура испанской примеры. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Пеллегрини. Сделать ставку на победу «Бетиса» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Успех «Эспаньола» оценивается котировкой 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.27, а Ф2(0) — за 1.68.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов — к примеру:

· тотал больше 2.5 идет за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96;

· тотал больше 3.5 идет за 3.10, а ТМ 3.5 — за 1.36;

· тотал больше 4.5 идет за 6.10, а ТМ 4.5 — за 1.13.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.