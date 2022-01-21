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Сегодня, 13:15

«Эспаньол» — «Бетис»: прогноз на матч примеры 21 января 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Бетис»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Бетиса».
Фото AFP

21 января 2022 года матч между «Эспаньолом» и «Бетисом» откроет программу 22-го тура испанской примеры. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Пеллегрини. Сделать ставку на победу «Бетиса» можно за 2.38 — это примерно 41% вероятности. Успех «Эспаньола» оценивается котировкой 3.20 (30%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.27, а Ф2(0) — за 1.68.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов — к примеру:

· тотал больше 2.5 идет за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96;

· тотал больше 3.5 идет за 3.10, а ТМ 3.5 — за 1.36;

· тотал больше 4.5 идет за 6.10, а ТМ 4.5 — за 1.13.

Испания. Лига 1. 22-й тур
21 янв, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Бетис

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.10.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.

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ФК Эспаньол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

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 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Спартак

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