Даниил Медведев — Маркос Хирон: россиянин исправится за ранний вылет в Хертогенбосе
19 июня первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге турнира в немецком Галле сыграет с американцем Маркосом Хироном. Встреча начнется не ранее 18.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личного противостояния теннисистов — 2:0 в пользу Медведева.
Его же букмекерская компания Olimpbet считает безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Взять успех Даниила можно с коэффициентом 1.14, что приблизительно 88% вероятности исхода. На триумф Хирона выставлена котировка 5.80 (12%).
Ставка в 1000 рублей на неожиданный выигрыш американца в случае положительного для него исхода принесет выплату в 5800 рублей.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.78, ТМ 20.5 — за 1.97.
Считаете, что Медведев взбодрится после раннего поражения в Хертогенбосе и разгромит соперника? Ф1(-4.5) доступна за 1.82, Ф2(+4.5) при этом оценена в 1.92.
Эксперты убеждены, что игра завершится победой российского спортсмена в двух сетах. Это условие выставлено за скромные 1.47.
Если любите рисковать, попробуйте угадать точный счет первого сета. Наиболее вероятный, по мнению аналитиков, — 6:3 в пользу Даниила за 3.70.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маркос Хирон
Медведев провалил турнир в Хертогенбосе, уступив уже в стартовом матче Маннарино. Однако стоит учитывать, что француз — очень неприятный соперник именно на траве. Со своеобразной техникой и плотными ударами.
Хирон далеко не такой. Американец — игрок средней руки, который может рассчитывать исключительно на подачу. В розыгрышах он будет явно уступать Даниилу, который хоть и не проводил в Галле матчей (Маркос отыграл два в квалификации), но мощно выступил здесь в прошлом году — лишь в финале уступил Хуркачу.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 20.5 за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9