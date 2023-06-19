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Даниил Медведев — Маркос Хирон: россиянин исправится за ранний вылет в Хертогенбосе

Прогноз на матч ATP Галле Даниил Медведев — Маркос Хирон 19 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

19 июня первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге турнира в немецком Галле сыграет с американцем Маркосом Хироном. Встреча начнется не ранее 18.30 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личного противостояния теннисистов — 2:0 в пользу Медведева.

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Его же букмекерская компания Olimpbet считает безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Взять успех Даниила можно с коэффициентом 1.14, что приблизительно 88% вероятности исхода. На триумф Хирона выставлена котировка 5.80 (12%).

Ставка в 1000 рублей на неожиданный выигрыш американца в случае положительного для него исхода принесет выплату в 5800 рублей.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.78, ТМ 20.5 — за 1.97.

Считаете, что Медведев взбодрится после раннего поражения в Хертогенбосе и разгромит соперника? Ф1(-4.5) доступна за 1.82, Ф2(+4.5) при этом оценена в 1.92.

Эксперты убеждены, что игра завершится победой российского спортсмена в двух сетах. Это условие выставлено за скромные 1.47.

Если любите рисковать, попробуйте угадать точный счет первого сета. Наиболее вероятный, по мнению аналитиков, — 6:3 в пользу Даниила за 3.70.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маркос Хирон

Медведев провалил турнир в Хертогенбосе, уступив уже в стартовом матче Маннарино. Однако стоит учитывать, что француз — очень неприятный соперник именно на траве. Со своеобразной техникой и плотными ударами.

Хирон далеко не такой. Американец — игрок средней руки, который может рассчитывать исключительно на подачу. В розыгрышах он будет явно уступать Даниилу, который хоть и не проводил в Галле матчей (Маркос отыграл два в квалификации), но мощно выступил здесь в прошлом году — лишь в финале уступил Хуркачу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 20.5 за 1.99.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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