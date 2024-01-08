Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Кубка лиги 8 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» 8 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

8 января в третьем раунде Кубка английской лиги «Уиган» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на «Джей Джей Би Стэдиум» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Энтони Тэйлор. Кубок лиги в России легально не показывают.

Англия. Кубок. 1/32 финала
08 янв, 23:15. DW Stadium (Уиган)
Уиган Атлетик
Ман. Юнайтед

Букмекерские конторы назвали фаворитом «красных дьяволов». На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 1.25, что соответствует 78% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.20 (15%), а триумф хозяев — за 12.50 (7%).

«МЮ» всухую выиграл три последних поединка против «Уигана» с общим счетом 12:0. Верите, что команда из третьего по силе дивизиона Англии сотворит сенсацию на своем поле? Сыграть на Х2 можно за 3.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Обмен голами оценен в 2.25, опция «обе забьют — нет» идет за 1.65.

Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 2:0 в пользу манкунианцев. На этот результат дана котировка 6.00.

Эмилиано Мартинес. Клиент ФОНБЕТ выиграл 250 000 рублей со ставки в 3000. Ему помогли голы «Астон Виллы» в ворота «МЮ»

Прогноз и ставка на матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» неровно играют в сезоне-2023/24. Они забили всего 22 мяча в АПЛ — это 13-й результат. В первой десятке только у «МЮ» отрицательная разница голов (минус пять). Кроме того, камерунский вратарь Андре Онана уехал на Кубок Африки, а из-за травм выбыли лидеры — Мэйсон Маунт, Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Рафаэль Варан. В итоге за шесть последних матчей у манков всего одна победа. Кроме того, клуб давно испытывает кризис, сменил владельцев, а медиа регулярно пишут о возможной отставке Тен Хага, что негативно влияет на фон вокруг «Юнайтед».

«Уиган» обитает ближе ко дну таблицы Первой лиги — третьего по силе дивизиона Англии. Но при этом команда Шона Малони относительно аккуратно играет в обороне: у нее девятые показатели в турнире по разнице мячей и 12-е — по пропущенным мячам. «Латикс» — неровня для «МЮ», и это подтверждает история матчей: манкунианцы не уступали им больше 10 лет. Но сейчас команда Тен Хага настолько нестабильна, что даже «Уиган» в состоянии потрепать ей нервы.

Рекомендуемая ставка: гол «Уигана» за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Уиган Атлетик
0
Читайте также
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости