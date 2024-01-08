«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Кубка лиги 8 января 2024 года
8 января в третьем раунде Кубка английской лиги «Уиган» примет «Манчестер Юнайтед». Команды сойдутся на «Джей Джей Би Стэдиум» в 23.15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Энтони Тэйлор. Кубок лиги в России легально не показывают.
Букмекерские конторы назвали фаворитом «красных дьяволов». На успех парней Эрика тен Хага представлен коэффициент 1.25, что соответствует 78% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.20 (15%), а триумф хозяев — за 12.50 (7%).
«МЮ» всухую выиграл три последних поединка против «Уигана» с общим счетом 12:0. Верите, что команда из третьего по силе дивизиона Англии сотворит сенсацию на своем поле? Сыграть на Х2 можно за 3.95.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Обмен голами оценен в 2.25, опция «обе забьют — нет» идет за 1.65.
Эксперты считают, что самый вероятный счет матча — 2:0 в пользу манкунианцев. На этот результат дана котировка 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» неровно играют в сезоне-2023/24. Они забили всего 22 мяча в АПЛ — это 13-й результат. В первой десятке только у «МЮ» отрицательная разница голов (минус пять). Кроме того, камерунский вратарь Андре Онана уехал на Кубок Африки, а из-за травм выбыли лидеры — Мэйсон Маунт, Виктор Линделеф, Харри Магуайр и Рафаэль Варан. В итоге за шесть последних матчей у манков всего одна победа. Кроме того, клуб давно испытывает кризис, сменил владельцев, а медиа регулярно пишут о возможной отставке Тен Хага, что негативно влияет на фон вокруг «Юнайтед».
«Уиган» обитает ближе ко дну таблицы Первой лиги — третьего по силе дивизиона Англии. Но при этом команда Шона Малони относительно аккуратно играет в обороне: у нее девятые показатели в турнире по разнице мячей и 12-е — по пропущенным мячам. «Латикс» — неровня для «МЮ», и это подтверждает история матчей: манкунианцы не уступали им больше 10 лет. Но сейчас команда Тен Хага настолько нестабильна, что даже «Уиган» в состоянии потрепать ей нервы.
Рекомендуемая ставка: гол «Уигана» за 2.20.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5