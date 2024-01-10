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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Рома» 10 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Лацио» — «Рома».
Фото Global Look Press

10 января в четвертьфинале Кубка Италии состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой». Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» в основное время доступна котировка 2.68, это приблизительно 35% вероятности. Триумф бьянкочелести предложили за 2.88 (32%), ничью — за 3.08 (33%).

При этом «Лацио» не уступил в трех дерби подряд. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.50.

Итоговый проход «Ромы» в полуфинал Кубка Италии оценили в 1.86, «орлов» — в 1.95.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие можно сыграть за 2.10. «Обе забьют — нет» представили за 1.73.

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»

Два месяца назад соперники встретились в первом круге серии А — разборка закончилась нулевой ничьей. Желто-красные продлили безвыигрышную и одновременно с этим безголевую серию против «орлов» до трех поединков — в прошлом сезоне оба раза уступили с минимальным счетом (0:1). Увидеть обмен голами в римских дерби вообще становится непозволительной роскошью: команды огорчили друг друга лишь в одном из семи последних матчей. В битве за полуфинал Кубка Италии Жозе Моуринью и Маурицио Сарри тоже предпочтут осторожный сценарий, в котором вряд ли найдется место результативной перестрелке.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют нет» за 1.73.

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Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Рома
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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз на матч Кубка лиги 10 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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