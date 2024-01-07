«Рома» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 7 января 2024 года онлайн в прямом эфире
7 января «Рома» в 19-м туре чемпионата Италии примет «Аталанту». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Джанлуки Аурелиано. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск.
Аналитики букмекеров назвали желто-красных фаворитами: на парней Жозе Моуринью предложили котировку 2.35, что составляет приблизительно 39% вероятности. Ничья доступна за 3.26 (30%), триумф бергамасков — за 3.21 (31%).
Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.64, Ф2(0) — за 2.22.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.12, ТМ 2.5 — за 1.69. «Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.89.
В прошлом сезоне «волки» не поразили ворота «Аталанты» на Олимпийском стадионе (0:1). На то, что римляне снова не огорчат гостей, представлен коэффициент 3.45.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.70.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
-
1:1 и 0:0 — за 5.96 и 6.44 соответственно;
- 1:0 в пользу «Ромы» — за 7.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5