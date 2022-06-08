8 июня 2022 года во втором туре Лиги наций Бельгия сыграет дома с Польшей. Матч пройдет на стадионе короля Бодуэна и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Иван Кружляк из Словакии — главный арбитр встречи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что больше шансов победить у Бельгии. На нее можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Польши оценен наивысшей котировкой — 5.50 (15%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4 000 рублей.

Поляки дадут отпор бельгийцам? На то, что они не проиграют, коэффициент 2.30.

В матчах с участием этих команд в первом туре было забито больше 2.5 гола. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.93.

Индивидуальный тотал Бельгии больше 1.5 можно взять за 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.00. У Польши те же варианты оценены в 3.70 и 1.28 соответственно.

Можно подстраховать победу гостей при помощи форы (+1.5) за 1.43. Сильная вера в хозяев позволит вам взять Ф1 (-1.5) за 2.80.

В четырех из пяти последних матчей команды обменялись голами с соперниками. На «обе забьют» коэффициент 1.92, на противоположный исход — 1.88.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве Бельгии:

1:0 идет за 6.40;

1:1 — за 7.00;

2:0 — за 7.30.