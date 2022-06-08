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Бельгия — Польша: где смотреть матч Лиги наций 8 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Бельгия — Польша 8 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эден Азар, сборная Бельгии.
Фото Global Look Press

8 июня 2022 года во втором туре Лиги наций Бельгия сыграет дома с Польшей. Матч пройдет на стадионе короля Бодуэна и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Иван Кружляк из Словакии — главный арбитр встречи.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что больше шансов победить у Бельгии. На нее можно поставить с коэффициентом 1.66, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Польши оценен наивысшей котировкой 5.50 (15%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 4 000 рублей.

Поляки дадут отпор бельгийцам? На то, что они не проиграют, коэффициент 2.30.

В матчах с участием этих команд в первом туре было забито больше 2.5 гола. ТБ 2.5 и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.93.

Индивидуальный тотал Бельгии больше 1.5 можно взять за 1.80, ИТМ1 (1.5) за 2.00. У Польши те же варианты оценены в 3.70 и 1.28 соответственно.

Можно подстраховать победу гостей при помощи форы (+1.5) за 1.43. Сильная вера в хозяев позволит вам взять Ф1 (-1.5) за 2.80.

В четырех из пяти последних матчей команды обменялись голами с соперниками. На «обе забьют» коэффициент 1.92, на противоположный исход 1.88.

Мемфис Депай, сборная Нидерландов. Уэльс — Нидерланды: Депая и Ко ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве Бельгии:

1:0 идет за 6.40;

1:1 — за 7.00;

2:0 — за 7.30.

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Уэльс — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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