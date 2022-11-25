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Сегодня, 11:15

Уэльс — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

25 ноября в матче второго тура группового этапа сыграют сборные Уэльса и Ирана. Матч стартует в 13.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Иран

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами валлийцев. Поставить на Уэльс можно за 2.12, это примерно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что иранцы сделали выводы после разгрома и не уступят валлийцам, оформите ставку за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.90.

В первом матче ЧМ при участии Ирана было забито восемь голов. Но эксперты все равно не ждут результативной встречи — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.58.

Сердар Азмун. Уэльс — Иран: Азмун и Тареми воспользуются худой обороной валлийцев

Вариант «обе забьют» также почти исключен — коэффициент на него 1.66.

Гарет Бэйл забил в первом матче Уэльса на мундиале. Если ждете еще один подвиг от валлийца, поставьте на это за 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Уэльса — за 5.40;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.00.

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Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после первого тура группового этапа
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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