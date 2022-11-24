Уэльс — Иран: Азмун и Тареми воспользуются худой обороной валлийцев
25 ноября во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Уэльса сыграет с Ираном. Встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян, начало намечено на 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 12.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Уэльс фаворитом матча. Поставить на победу Гарета Бэйла и Ко можно с коэффициентом 2.12, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за еще большие 4.10 (22%).
На то, что номинальные гости не проиграют и наберут первые очки на турнире, котировка — 1.81.
Иран кошмарно сыграл в обороне в стартовом матче против Англии и проиграл 2:6. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.50, на ТМ 2.5 — 1.60.
Несмотря на поражение, стоит отметить приличную реализацию команды Карлуша Кейруша — три удара в створ она превратила в два гола. ИТБ2 (1.5) идет за 4.00, один забитый иранцами мяч можно взять за 1.64.
Уэльс отличился больше одного раза всего в двух из последних десяти матчей. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.61, ИТБ2 (1.5) — 2.32.
На гол лидера валлийцев Гарета Бэйла котировка — 2.50. Такой же коэффициент на результативный удар форварда Ирана Мехди Тареми — в стартовой встрече он сделал дубль.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу Уэльса за 5.40.
Уэльс — Иран: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года
Вряд ли кто-то ждал, что сборная Ирана окажется настолько нежной на фоне Англии (2:6). Команда Карлуша Кейруша в стартовом матче ЧМ растаяла на глазах — уже в стартовые 45 минут пропустила три мяча и ничего не показала в атаке. Второй тайм получился не таким провальным, но это заслуга Мехди Тареми: если бы не дубль форварда «Порту», иранцы так и не распечатали бы Пикфорда.
Возможно, номинальные гости перегорели из-за статуса соперника — последний официальный матч против топ-сборной они провели четыре года назад в России (тогда играли в группе с Испанией и Португалией). В таком случае встреча со значительно менее статусным Уэльсом для азиатов должна сложиться проще. Тем более будущий соперник не так изощрен в атаке, как англичане.
Уэльс против США не слишком много комбинировал и искал свои шансы по большей части навесами в чужую штрафную. Сравнять счет и добыть ничью удалось с пенальти, было еще несколько неплохих подходов — не более. Этот результат очень здорово вписался в канву последних матчей валлийцев: в этом году они провели 10 матчей и в восьмой раз обменялись голами с соперником.
На то, что в ближайшей встрече пройдет вариант «обе забьют», котировка — 2.20.
Прогноз и ставка на матч Уэльс — Иран
Уэльс много пропускает: завершил всухую только один из десяти матчей в 2022 году. В среднем в ворота команды Роба Пэйджа влетает 1.4 мяча за 90 минут. В то же время Иран неплохо атакует — забил в восьми играх из десяти. В отличной форме Мехди Тареми, который отличился восемь раз в десяти последних матчах за сборную и клуб. Также Карлуш Кейруш может рассчитывать на Сердара Азмуна. Эта парочка форвардов команды Ирана должна сообразить что-то приличное у ворот неидеально играющего в обороне Уэльса.
Рекомендуемая ставка: гол Ирана за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2