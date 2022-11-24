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Уэльс — Иран: Азмун и Тареми воспользуются худой обороной валлийцев

Прогноз на матч Уэльс — Иран в рамках чемпионата мира по футболу 25 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Для победы Бэйлу и компании придется забить минимум дважды.

25 ноября во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Уэльса сыграет с Ираном. Встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян, начало намечено на 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
Иран

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Уэльс фаворитом матча. Поставить на победу Гарета Бэйла и Ко можно с коэффициентом 2.12, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за еще большие 4.10 (22%).

На то, что номинальные гости не проиграют и наберут первые очки на турнире, котировка — 1.81.

Иран кошмарно сыграл в обороне в стартовом матче против Англии и проиграл 2:6. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.50, на ТМ 2.5 — 1.60.

Несмотря на поражение, стоит отметить приличную реализацию команды Карлуша Кейруша — три удара в створ она превратила в два гола. ИТБ2 (1.5) идет за 4.00, один забитый иранцами мяч можно взять за 1.64.

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Уэльс отличился больше одного раза всего в двух из последних десяти матчей. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.61, ИТБ2 (1.5) — 2.32.

На гол лидера валлийцев Гарета Бэйла котировка — 2.50. Такой же коэффициент на результативный удар форварда Ирана Мехди Тареми — в стартовой встрече он сделал дубль.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу Уэльса за 5.40.

Уэльс — Иран: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года

Вряд ли кто-то ждал, что сборная Ирана окажется настолько нежной на фоне Англии (2:6). Команда Карлуша Кейруша в стартовом матче ЧМ растаяла на глазах — уже в стартовые 45 минут пропустила три мяча и ничего не показала в атаке. Второй тайм получился не таким провальным, но это заслуга Мехди Тареми: если бы не дубль форварда «Порту», иранцы так и не распечатали бы Пикфорда.

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Возможно, номинальные гости перегорели из-за статуса соперника — последний официальный матч против топ-сборной они провели четыре года назад в России (тогда играли в группе с Испанией и Португалией). В таком случае встреча со значительно менее статусным Уэльсом для азиатов должна сложиться проще. Тем более будущий соперник не так изощрен в атаке, как англичане.

Уэльс против США не слишком много комбинировал и искал свои шансы по большей части навесами в чужую штрафную. Сравнять счет и добыть ничью удалось с пенальти, было еще несколько неплохих подходов — не более. Этот результат очень здорово вписался в канву последних матчей валлийцев: в этом году они провели 10 матчей и в восьмой раз обменялись голами с соперником.

На то, что в ближайшей встрече пройдет вариант «обе забьют», котировка — 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Уэльс — Иран

Уэльс много пропускает: завершил всухую только один из десяти матчей в 2022 году. В среднем в ворота команды Роба Пэйджа влетает 1.4 мяча за 90 минут. В то же время Иран неплохо атакует — забил в восьми играх из десяти. В отличной форме Мехди Тареми, который отличился восемь раз в десяти последних матчах за сборную и клуб. Также Карлуш Кейруш может рассчитывать на Сердара Азмуна. Эта парочка форвардов команды Ирана должна сообразить что-то приличное у ворот неидеально играющего в обороне Уэльса.

Рекомендуемая ставка: гол Ирана за 1.64.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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