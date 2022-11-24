Прогноз на матч Уэльс — Иран в рамках чемпионата мира по футболу 25 ноября 2022 года в Катаре

Для победы Бэйлу и компании придется забить минимум дважды.

25 ноября во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Уэльса сыграет с Ираном. Встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян, начало намечено на 13.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 12.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Уэльс фаворитом матча. Поставить на победу Гарета Бэйла и Ко можно с коэффициентом 2.12, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за еще большие 4.10 (22%).

На то, что номинальные гости не проиграют и наберут первые очки на турнире, котировка — 1.81.

Иран кошмарно сыграл в обороне в стартовом матче против Англии и проиграл 2:6. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.50, на ТМ 2.5 — 1.60.

Несмотря на поражение, стоит отметить приличную реализацию команды Карлуша Кейруша — три удара в створ она превратила в два гола. ИТБ2 (1.5) идет за 4.00, один забитый иранцами мяч можно взять за 1.64.

Уэльс отличился больше одного раза всего в двух из последних десяти матчей. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.61, ИТБ2 (1.5) — 2.32.

На гол лидера валлийцев Гарета Бэйла котировка — 2.50. Такой же коэффициент на результативный удар форварда Ирана Мехди Тареми — в стартовой встрече он сделал дубль.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу Уэльса за 5.40.

Уэльс — Иран: прогноз и анализ матча ЧМ 25 ноября 2022 года

Вряд ли кто-то ждал, что сборная Ирана окажется настолько нежной на фоне Англии (2:6). Команда Карлуша Кейруша в стартовом матче ЧМ растаяла на глазах — уже в стартовые 45 минут пропустила три мяча и ничего не показала в атаке. Второй тайм получился не таким провальным, но это заслуга Мехди Тареми: если бы не дубль форварда «Порту», иранцы так и не распечатали бы Пикфорда.

Возможно, номинальные гости перегорели из-за статуса соперника — последний официальный матч против топ-сборной они провели четыре года назад в России (тогда играли в группе с Испанией и Португалией). В таком случае встреча со значительно менее статусным Уэльсом для азиатов должна сложиться проще. Тем более будущий соперник не так изощрен в атаке, как англичане.

Уэльс против США не слишком много комбинировал и искал свои шансы по большей части навесами в чужую штрафную. Сравнять счет и добыть ничью удалось с пенальти, было еще несколько неплохих подходов — не более. Этот результат очень здорово вписался в канву последних матчей валлийцев: в этом году они провели 10 матчей и в восьмой раз обменялись голами с соперником.

На то, что в ближайшей встрече пройдет вариант «обе забьют», котировка — 2.20.

Прогноз и ставка на матч Уэльс — Иран

Уэльс много пропускает: завершил всухую только один из десяти матчей в 2022 году. В среднем в ворота команды Роба Пэйджа влетает 1.4 мяча за 90 минут. В то же время Иран неплохо атакует — забил в восьми играх из десяти. В отличной форме Мехди Тареми, который отличился восемь раз в десяти последних матчах за сборную и клуб. Также Карлуш Кейруш может рассчитывать на Сердара Азмуна. Эта парочка форвардов команды Ирана должна сообразить что-то приличное у ворот неидеально играющего в обороне Уэльса.

Рекомендуемая ставка: гол Ирана за 1.64.