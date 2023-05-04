«Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 мая 2023 года
4 мая в 33-м туре серии А «Наполи» попытается оформить чемпионство в игре против «Удинезе». Встреча на «Дачия Арене» начнется по свистку арбитра Розарио Абиссо в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21:40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе неаполитанцев. На успех парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.79, что соответствует 55% вероятности. Ничья оценена в 3.82 (25%), а триумф хозяев идет за 4.67 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3820 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
В прошлом туре «Салернитана» помешала «адзурри» завоевать скудетто в Неаполе. Верите, что «Удинезе» по силам остановить Хвичу и Осимхена еще раз? Опция 1Х доступна за 2.09.
Аналитики не определились, сколько результативных ударов ждать: тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.94, а ТМ 2,5 — за почти идентичные 1.92. Но в шести предыдущих очных поединках соперники пробили «верх» по голам.
Более того, в восьми из 10 прошлых встреч команды обменивались точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок идет за 1.97.
По версии букмекерской компании Olimpbet, наиболее вероятный счет — 1:1. На него дали котировку 6.93.
Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Наполи»
На финише сезона парни Спаллетти растеряли весь запал. «Адзурри» могли оформить чемпионство в прошлом туре, но «Салернитана» оказалась им не по зубам (1:1). Ситуация может повториться и против «Удинезе». На своем поле команда Андреа Соттиля не уступила в шести встречах подряд. При этом черно-белые отличились в каждом из 14 домашних поединков сезона.
Правда, история говорит в пользу «Наполи», который выиграл 13 из 14 прошлых столкновений с «Удинезе». К тому же клубы разделяют 10 строчек турнирной таблицы, что намекает на существенную разницу в классе. Но за последние семь матчей «Наполи» победил всего два раза, а три противостояния завершил вничью. Причем лишь однажды «адзурри» забили больше одного мяча.
Учитывая слабую результативность неаполитанцев и их нестабильную игру, стоит подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.16.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5