Участникам FONBET Кубка России-2023/24 выплатили более 1 миллиарда призовых
По итогам осеннего этапа FONBET Кубка России-2023/24 907,2 млн рублей заработали команды из Пути РПЛ. Призовые выплаты командам из Пути Регионов составили 120,8 млн рублей — на 18 млн больше, чем в сезоне-2022/23.
Одержавший пять побед в шести матчах группового этапа Пути РПЛ петербургский «Зенит» заработал 75,7 млн рублей. Московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», калининградская «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» — получили по 66,2 млн рублей. Екатеринбургский «Урал» и московское «Динамо» — по 56,7 млн рублей; грозненский «Ахмат», воронежский «Факел» и «Сочи» — по 47,2 млн рублей; по 37,7 млн рублей получили казанский «Рубин», «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».
Клубы Пути регионов получили в сумме 120,8 млн рублей. Самые крупные призовые — по 8,2 млн рублей — получили астраханский «Волгарь», подмосковные «Химки», московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Эти клубы продолжат выступление в плей-офф нижней сетки FONBET Кубка России.
Медиафутбольный клуб «2DROTS» заработал рекордные для любителей 2.8 млн рублей.
В плей-офф FONBET Кубка России выплаты предусмотрены по двум категориям: призовые за участие и за выполнение коммерческих обязательств. Нижняя сетка плей-офф предусматривает выплаты в 2,7 млн рублей в каждом раунде. За проход в следующую стадию команды получат по 5,38 млн рублей.
Верхняя сетка плей-офф FONBET Кубка России предусматривает выплаты в 5,4 млн рублей за каждую игру. За проход по сетке турнира выплачиваются дополнительные призовые; за выход в 1/4 — 12,65 млн, полуфинал — 25,3 млн, за проход в финал — 50,6 млн. Победитель суперфинала получит 75,4 млн рублей.
Весенняя часть FONBET Кубка России-2023/24 начнется 12 марта. В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ.
Розыгрыш FONBET Кубка России по футболу-2023/24 стартовал 25 июля прошлого года, участниками турнира стали 108 команд со всей России, среди которых были и любительские клубы. Кроме того, участие в турнире приняли три медиакоманды — «2DROTS», «Родина-Медиа» и «Амкал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5