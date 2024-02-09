Участникам FONBET Кубка России-2023/24 выплатили более 1 миллиарда призовых

По итогам осеннего этапа FONBET Кубка России-2023/24 907,2 млн рублей заработали команды из Пути РПЛ. Призовые выплаты командам из Пути Регионов составили 120,8 млн рублей — на 18 млн больше, чем в сезоне-2022/23.

Одержавший пять побед в шести матчах группового этапа Пути РПЛ петербургский «Зенит» заработал 75,7 млн рублей. Московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», калининградская «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» — получили по 66,2 млн рублей. Екатеринбургский «Урал» и московское «Динамо» — по 56,7 млн рублей; грозненский «Ахмат», воронежский «Факел» и «Сочи» — по 47,2 млн рублей; по 37,7 млн рублей получили казанский «Рубин», «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

Клубы Пути регионов получили в сумме 120,8 млн рублей. Самые крупные призовые — по 8,2 млн рублей — получили астраханский «Волгарь», подмосковные «Химки», московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Эти клубы продолжат выступление в плей-офф нижней сетки FONBET Кубка России.

Медиафутбольный клуб «2DROTS» заработал рекордные для любителей 2.8 млн рублей.

В плей-офф FONBET Кубка России выплаты предусмотрены по двум категориям: призовые за участие и за выполнение коммерческих обязательств. Нижняя сетка плей-офф предусматривает выплаты в 2,7 млн рублей в каждом раунде. За проход в следующую стадию команды получат по 5,38 млн рублей.

Верхняя сетка плей-офф FONBET Кубка России предусматривает выплаты в 5,4 млн рублей за каждую игру. За проход по сетке турнира выплачиваются дополнительные призовые; за выход в 1/4 — 12,65 млн, полуфинал — 25,3 млн, за проход в финал — 50,6 млн. Победитель суперфинала получит 75,4 млн рублей.

Весенняя часть FONBET Кубка России-2023/24 начнется 12 марта. В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ.

Розыгрыш FONBET Кубка России по футболу-2023/24 стартовал 25 июля прошлого года, участниками турнира стали 108 команд со всей России, среди которых были и любительские клубы. Кроме того, участие в турнире приняли три медиакоманды — «2DROTS», «Родина-Медиа» и «Амкал».