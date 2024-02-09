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9 февраля, 15:15

Участникам FONBET Кубка России-2023/24 выплатили более 1 миллиарда призовых

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По итогам осеннего этапа FONBET Кубка России-2023/24 907,2 млн рублей заработали команды из Пути РПЛ. Призовые выплаты командам из Пути Регионов составили 120,8 млн рублей — на 18 млн больше, чем в сезоне-2022/23.

Одержавший пять побед в шести матчах группового этапа Пути РПЛ петербургский «Зенит» заработал 75,7 млн рублей. Московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», калининградская «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» — получили по 66,2 млн рублей. Екатеринбургский «Урал» и московское «Динамо» — по 56,7 млн рублей; грозненский «Ахмат», воронежский «Факел» и «Сочи» — по 47,2 млн рублей; по 37,7 млн рублей получили казанский «Рубин», «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

Клубы Пути регионов получили в сумме 120,8 млн рублей. Самые крупные призовые — по 8,2 млн рублей — получили астраханский «Волгарь», подмосковные «Химки», московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Эти клубы продолжат выступление в плей-офф нижней сетки FONBET Кубка России.

Медиафутбольный клуб «2DROTS» заработал рекордные для любителей 2.8 млн рублей.

В плей-офф FONBET Кубка России выплаты предусмотрены по двум категориям: призовые за участие и за выполнение коммерческих обязательств. Нижняя сетка плей-офф предусматривает выплаты в 2,7 млн рублей в каждом раунде. За проход в следующую стадию команды получат по 5,38 млн рублей.

Верхняя сетка плей-офф FONBET Кубка России предусматривает выплаты в 5,4 млн рублей за каждую игру. За проход по сетке турнира выплачиваются дополнительные призовые; за выход в 1/4 — 12,65 млн, полуфинал — 25,3 млн, за проход в финал — 50,6 млн. Победитель суперфинала получит 75,4 млн рублей.

Весенняя часть FONBET Кубка России-2023/24 начнется 12 марта. В Пути РПЛ будут сыграны ответные матчи 1/4 финала. В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в 1/4 финала раунда плей-офф Пути РПЛ.

Розыгрыш FONBET Кубка России по футболу-2023/24 стартовал 25 июля прошлого года, участниками турнира стали 108 команд со всей России, среди которых были и любительские клубы. Кроме того, участие в турнире приняли три медиакоманды — «2DROTS», «Родина-Медиа» и «Амкал».

Футбол
Кубок России
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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