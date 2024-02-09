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9 февраля, 14:45

«Реал» — «Жирона»: прогноз Василия уткина на матч лидеров ла лиги

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Винисиус против «Жироны».
Фото Getty Images

10 февраля в 20.30 по московскому времени в 24-м туре ла лиги мадридский «Реал» примет «Жирону». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
10 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Жирона

В какой форме «Реал»

«Реал» ведет напряженную борьбу за чемпионство. Набрав 58 очков в 23 турах ла лиги, команда на два балла опережает ближайшего преследователя в лице «Жироны». В пяти предыдущих матчах в примере мадридцы победили «Мальорку» (1:0), «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Хетафе» (2:0) и сыграли вничью с «Атлетико» (1:1). А не так давно сливочным удалось завоевать Суперкубок Испании. В полуфинале этого турнира они также встретились с «Атлетико» и одержали непростую победу (5:3 в доп. время), а в финале легко разобрались с «Барселоной» (4:1). Вместе с тем противостояние с «матрасниками» в 1/8 финала Кубка Испании завершилось для подопечных Карло Анчелотти поражением (2:4 в дополнительное время).

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В ла лиге «Реал» успешно проявляет себя как в защите, так и в нападении. Мадридцы являются лидерами чемпионата по пропущенным мячам (всего 15) и занимают второе место по результативности (48 голов). В трех из четырех предыдущих матчах сливочные как минимум дважды поражали ворота оппонентов, что помогало им побеждать. На этом отрезке исключением стала последняя игра с «Атлетико», в которой «королевский клуб» ограничился одним голом в исполнении Браима Диаса. Тем не менее «Реал» имел шанс взять очередные три очка, но пропустил мяч на 93-й минуте и довольствовался ничьей.

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В какой форме «Жирона»

«Жирона» — главное открытие этого сезона ла лиги. После 23 туров каталонцы имеют в своем активе 56 очков и располагаются на второй позиции. Преимущество над «Барселоной» с третьей строчки составляет шесть баллов. В пяти последних матчах в чемпионате жиронцы сломили сопротивление «Атлетико» (4:3), разошлись миром с «Альмерией» (0:0), разгромили «Севилью» (5:1), взяли верх над «Сельтой» (1:0) и сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (0:0). При этом команда сошла с дистанции в Кубке Испании. В 1/4 финала подопечные Мичела уступили «Мальорке» (2:3).

Сенсационное выступление «Жироны» в ла лиге связано с высокой эффективностью нападения — каталонцы лидируют в чемпионате по забитым мячам (52). Существенный вклад в результаты жиронцев вносит Артем Довбик. Форвард является лучшим футболистом примеры по системе «гол+пас» (14 мячей и 5 ассистов). Последнюю встречу с «Реал Сосьедадом» он пропустил из-за небольшого повреждения, что сказалось на игре «Жироны», которая не сумела отличиться. Однако к следующему матчу Довбик должен восстановиться.

«Реал» — «Жирона»: статистика личных встреч

Очные противостояния команд насчитывают девять матчей во всех турнирах. Небольшое преимущество в них на стороне мадридцев: пять побед, ничья и три поражения. Впрочем, в прошлом сезоне «Реал» ни разу не смог обыграть «Жирону» (1:1 и 2:4). В то же время в первом круге текущего розыгрыша ла лиги сливочные одержали разгромную победу (3:0).

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Прогноз Василия Уткина на матч «Реал» — «Жирона» 10 февраля

«Предстоящий матч лидеров ла лиги должен получиться зрелищным, ведь в нем встретятся лучшие команды чемпионата по результативности. К тому же именно в таком ключе прошли последние игры «Жироны» против топовых соперников — «Барселоны» и «Атлетико». Однако я считаю, что в этот раз «Жироне» не удастся победить. Во-первых, матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу», на котором «Реал» в этом сезоне еще не потерпел ни одного поражения. А во-вторых, сливочные будут максимально мотивированы после упущенной победы над «Атлетико». Думаю, что команды обменяются голами и при этом «Реал» не проиграет», — считает Уткин.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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