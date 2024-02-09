Фонд «Дети без мам» получит 500 000 рублей по выбору вратаря «Пари НН» Нигматуллина

Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания PARI направит 500 000 рублей. Нижегородский клуб проводил акцию совместно со своим стратегическим партнером.

Букмекер и «Пари НН» посвятили начало года добрым делам и помощи тем, кто в них так нуждался. В рамках благотворительной акции средства в фонд должен был передать лучший игрок в составе «Пари НН» по версии болельщиков команды. По итогам голосования в аккаунтах клуба в соцсетях Нигматуллин победил с большим отрывом, набрав 51% голосов и опередив Мамаду Майга (34%), Николоза Кутателадзе (7%), Зе Турбо и Хуана Боселли (по 4%).

Победитель голосования самостоятельно определял фонд. Нигматуллин решил пожертвовать средства в фонд «Дети без мам». С 2011 года он помогает детям в Нижнем Новгороде и области, оставшимся без родителей. Взнос в фонд — возможность сохранить и поддержать семью и не дать детям оказаться социальными сиротами.

«Мы все чаще реализовываем социально значимые проекты, в том числе за счет участия в акциях с нашими партнерами. Так мы можем привлечь больше внимания к подобным инициативам и в конечном итоге оказать необходимую помощь. Мы рады, что Артур сделал этот выбор, что позволит нам направить средства в фонд «Дети без мам», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев.

«Футбол — командный вид спорта. Мы все вместе добиваемся результата и зависим друг от друга. Но когда твою игру оценивают лично, это тоже приятно. Я ощущаю доверие со стороны болельщиков. Спасибо им огромное. Это очень важно для меня.

Я решил перечислить свой выигрыш в фонд «Дети без мам». Название фонда говорит само за себя. Помощь детям-сиротам очень важна, и я рад, что наш партнер учредил такой приз, который пойдет на благое дело", — сообщил Нигматуллин.

По окончании сезона-2023/24 «Пари НН» и PARI повторят благотворительную акцию. Болельщики команды назовут сильнейшего игрока весенней части чемпионата России, а победитель голосования получит сертификат на 500 000 рублей и выберет, в какой фонд будут направлены средства.