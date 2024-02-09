Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

9 февраля, 16:30

Фонд «Дети без мам» получит 500 000 рублей по выбору вратаря «Пари НН» Нигматуллина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания PARI направит 500 000 рублей. Нижегородский клуб проводил акцию совместно со своим стратегическим партнером.

Букмекер и «Пари НН» посвятили начало года добрым делам и помощи тем, кто в них так нуждался. В рамках благотворительной акции средства в фонд должен был передать лучший игрок в составе «Пари НН» по версии болельщиков команды. По итогам голосования в аккаунтах клуба в соцсетях Нигматуллин победил с большим отрывом, набрав 51% голосов и опередив Мамаду Майга (34%), Николоза Кутателадзе (7%), Зе Турбо и Хуана Боселли (по 4%).

Луис Диас. Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» стал самым популярным событием АПЛ в январе

Победитель голосования самостоятельно определял фонд. Нигматуллин решил пожертвовать средства в фонд «Дети без мам». С 2011 года он помогает детям в Нижнем Новгороде и области, оставшимся без родителей. Взнос в фонд — возможность сохранить и поддержать семью и не дать детям оказаться социальными сиротами.

«Мы все чаще реализовываем социально значимые проекты, в том числе за счет участия в акциях с нашими партнерами. Так мы можем привлечь больше внимания к подобным инициативам и в конечном итоге оказать необходимую помощь. Мы рады, что Артур сделал этот выбор, что позволит нам направить средства в фонд «Дети без мам», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев.

«Футбол — командный вид спорта. Мы все вместе добиваемся результата и зависим друг от друга. Но когда твою игру оценивают лично, это тоже приятно. Я ощущаю доверие со стороны болельщиков. Спасибо им огромное. Это очень важно для меня.

СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Минск. Самый крупный объем ставок на КХЛ в январе пришелся на матч СКА — «Динамо» Минск

Я решил перечислить свой выигрыш в фонд «Дети без мам». Название фонда говорит само за себя. Помощь детям-сиротам очень важна, и я рад, что наш партнер учредил такой приз, который пойдет на благое дело", — сообщил Нигматуллин.

По окончании сезона-2023/24 «Пари НН» и PARI повторят благотворительную акцию. Болельщики команды назовут сильнейшего игрока весенней части чемпионата России, а победитель голосования получит сертификат на 500 000 рублей и выберет, в какой фонд будут направлены средства.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участникам FONBET Кубка России-2023/24 выплатили более 1 миллиарда призовых

Самсонова выбила двух украинок и чемпионку «РГ». Хватит ли ее запала для победы над Рыбакиной?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости