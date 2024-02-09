Фонд «Дети без мам» получит 500 000 рублей по выбору вратаря «Пари НН» Нигматуллина
Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания PARI направит 500 000 рублей. Нижегородский клуб проводил акцию совместно со своим стратегическим партнером.
Букмекер и «Пари НН» посвятили начало года добрым делам и помощи тем, кто в них так нуждался. В рамках благотворительной акции средства в фонд должен был передать лучший игрок в составе «Пари НН» по версии болельщиков команды. По итогам голосования в аккаунтах клуба в соцсетях Нигматуллин победил с большим отрывом, набрав 51% голосов и опередив Мамаду Майга (34%), Николоза Кутателадзе (7%), Зе Турбо и Хуана Боселли (по 4%).
Победитель голосования самостоятельно определял фонд. Нигматуллин решил пожертвовать средства в фонд «Дети без мам». С 2011 года он помогает детям в Нижнем Новгороде и области, оставшимся без родителей. Взнос в фонд — возможность сохранить и поддержать семью и не дать детям оказаться социальными сиротами.
«Мы все чаще реализовываем социально значимые проекты, в том числе за счет участия в акциях с нашими партнерами. Так мы можем привлечь больше внимания к подобным инициативам и в конечном итоге оказать необходимую помощь. Мы рады, что Артур сделал этот выбор, что позволит нам направить средства в фонд «Дети без мам», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев.
«Футбол — командный вид спорта. Мы все вместе добиваемся результата и зависим друг от друга. Но когда твою игру оценивают лично, это тоже приятно. Я ощущаю доверие со стороны болельщиков. Спасибо им огромное. Это очень важно для меня.
Я решил перечислить свой выигрыш в фонд «Дети без мам». Название фонда говорит само за себя. Помощь детям-сиротам очень важна, и я рад, что наш партнер учредил такой приз, который пойдет на благое дело", — сообщил Нигматуллин.
По окончании сезона-2023/24 «Пари НН» и PARI повторят благотворительную акцию. Болельщики команды назовут сильнейшего игрока весенней части чемпионата России, а победитель голосования получит сертификат на 500 000 рублей и выберет, в какой фонд будут направлены средства.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5