22 марта «Трактор» и «Динамо» проведут четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, который может стать последним — челябинцы ведут 3:0. Игра пройдет на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.95, вероятность — примерно 33%. Выигрыш бело-голубых предложен за меньшие 2.34 (42%), ничья идет за 3.80 (25%).

Успех подопечных Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.09, этот рынок на «Динамо» дан за 1.75.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.15, Ф2(0) — за 1.71;

• Ф1(+1.5) — за 1.36, Ф2(-1.5) — за 3.15.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 3.55, обратную опцию предложили с котировкой 1.30.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо»

Соперники практически гарантируют результативное противостояние: в девяти из 10 предыдущих поединков забросили на двоих минимум пять шайб, в том числе — во всех играх текущей серии. Команды даже входят в топ-5 самых забивных в плей-офф: «Трактор» оформил в среднем три гола за матч (лучший результат наравне со «Спартаком»), «Динамо» — 2,67.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.81.

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