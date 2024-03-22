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Сегодня, 08:15

«Трактор» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка Гагарина 22 марта 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» 22 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Трактора».
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram

22 марта «Трактор» и «Динамо» проведут четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, который может стать последним — челябинцы ведут 3:0. Игра пройдет на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.95, вероятность — примерно 33%. Выигрыш бело-голубых предложен за меньшие 2.34 (42%), ничья идет за 3.80 (25%).

Успех подопечных Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.09, этот рынок на «Динамо» дан за 1.75.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.15, Ф2(0) — за 1.71;

• Ф1(+1.5) — за 1.36, Ф2(-1.5) — за 3.15.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 3.55, обратную опцию предложили с котировкой 1.30.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо»

Соперники практически гарантируют результативное противостояние: в девяти из 10 предыдущих поединков забросили на двоих минимум пять шайб, в том числе — во всех играх текущей серии. Команды даже входят в топ-5 самых забивных в плей-офф: «Трактор» оформил в среднем три гола за матч (лучший результат наравне со «Спартаком»), «Динамо» — 2,67.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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