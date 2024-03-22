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Сегодня, 12:15

«Трактор» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка Гагарина 22 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» 22 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Максим Шабанов («Трактор»).
Фото Телеграм-канал «Трактора», Telegram

22 марта «Трактор» может закончить четвертьфинальную серию Кубка Гагарина с «Динамо» — команда Алексея Заварухина ведет 3:0. Тем более игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей немного больше шансов на успех: победа бело-голубых в основное время предложена с котировкой 2.34, что примерно 42% вероятности. Триумф «Трактора» доступен за 2.95, (33%), коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

Выигрыш подопечных Алексея Заварухина с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.09, этот рынок на «Динамо» дан за 1.75.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.15, Ф2(0) — за 1.71;

• Ф1(+1.5) — за 1.36, Ф2(-1.5) — за 3.15.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. «Трактор» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка Гагарина 22 марта 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 4.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 3.55, обратный вариант предложен с котировкой 1.30.

Комбинированная ставка на победу «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы доступна за 3.35.

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«Трактор» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка Гагарина 22 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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