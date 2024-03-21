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21 марта, 21:15

Греция — Казахстан: прогноз на стыковой матч Евро-2024 21 марта 2024 года

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Греция — Казахстан 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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21 марта в Афинах на «ОПАП Арене» состоится стыковой матч Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Стартовый свисток голландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22.45 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. 1/2 финала
21 мар, 22:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
5:0
Казахстан

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность данного исхода — примерно 75%. Ничья котируется за 4.90 (20%), успех Казахстана — за 11.0 (5%).

Проход команды Магомеда Адиева в финал стыков оценен в 5.80, Сократиса Папастатопулоса — в 1.14.

На то, что гости не уступят хотя бы по итогам 90 минут, котировка — 3.39. На триумф с форой (+1.5) гола — 1.78. В последних 12 матчах казахстанцы всего раз уступили с разницей более двух мячей.

ТБ 2.5 идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.72. Обмен голами — за 2.66, вариант «обе забьют — нет» — за 1.44.

В трех из пяти последних игр Греция победила всухую. Взять такое условие можно за 1.78.

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Прогноз и ставка на матч Греция — Казахстан

Казахстан во второй половине прошлого года запомнился не только неплохими результатами, но и вдохновенным, довольно ярким футболом. Например, в заключительном матче квалификации команда Адиева лишь на последних минутах проиграла Словении, попавшись на контратаке. А до этого обыграла Северную Ирландию, Финляндию, а в начале 2023-го — Данию.

Конечно, на выезде против Греции казахстанцы будут действовать аккуратно. Впрочем, их соперник также далеко не ярок: нынешняя Греция — середняк европейского футбола, который играет не слишком результативно. Высока вероятность, что в этом матче все решит один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
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И К Ж
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