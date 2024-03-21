Греция — Казахстан: прогноз на стыковой матч Евро-2024 21 марта 2024 года
21 марта в Афинах на «ОПАП Арене» состоится стыковой матч Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана. Стартовый свисток голландского арбитра Данни Маккели прозвучит в 22.45 по московскому времени, в прямом эфире в России игра показана не будет.
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность данного исхода — примерно 75%. Ничья котируется за 4.90 (20%), успех Казахстана — за 11.0 (5%).
Проход команды Магомеда Адиева в финал стыков оценен в 5.80, Сократиса Папастатопулоса — в 1.14.
На то, что гости не уступят хотя бы по итогам 90 минут, котировка — 3.39. На триумф с форой (+1.5) гола — 1.78. В последних 12 матчах казахстанцы всего раз уступили с разницей более двух мячей.
ТБ 2.5 идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.72. Обмен голами — за 2.66, вариант «обе забьют — нет» — за 1.44.
В трех из пяти последних игр Греция победила всухую. Взять такое условие можно за 1.78.
Прогноз и ставка на матч Греция — Казахстан
Казахстан во второй половине прошлого года запомнился не только неплохими результатами, но и вдохновенным, довольно ярким футболом. Например, в заключительном матче квалификации команда Адиева лишь на последних минутах проиграла Словении, попавшись на контратаке. А до этого обыграла Северную Ирландию, Финляндию, а в начале 2023-го — Данию.
Конечно, на выезде против Греции казахстанцы будут действовать аккуратно. Впрочем, их соперник также далеко не ярок: нынешняя Греция — середняк европейского футбола, который играет не слишком результативно. Высока вероятность, что в этом матче все решит один мяч.
Рекомендуемая ставка: победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5