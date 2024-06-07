Осторожно: много таблиц и цифр.

Российский футбольный союз ежегодно публикует подробный доклад о ключевых финансовых показателях клубов РПЛ. В этих материалах всегда много любопытного: они позволяют понять, в каком состоянии находятся лучшие клубы страны. В свежем отчете рассмотрены данные 2023 года.

Операционная деятельность: все статьи выросли

Одна из главных бухгалтерских статей любой организации, в том числе футбольного клуба, — это операционные доходы и расходы. Она демонстрирует, как много клубы получают от основной деятельности (к примеру, работа на трансферном рынке сюда не входит).

Клубы РПЛ в сумме стали зарабатывать больше: если по итогам 2022 года их операционные доходы примерно составили 72 миллиарда рублей, то по итогам 2023-го — почти 88 миллиардов. Правда, и совокупные траты увеличились на сопоставимую сумму, так что разница между расходами и доходами у клубов осталась на прежнем уровне — около 11,5 миллиарда.

«Зенит» продолжает с отрывом лидировать в лиге как по расходам, так и по доходам. Вторая статья сине-бело-голубых выросла на 9 процентов (1,4 миллиарда) благодаря росту по многим показателям. У «Зенита» увеличились как коммерческие доходы, так и заработки от организаторов соревнований (РПЛ/РФС). Кроме того, петербуржцы стали получать больше за счет так называемых «прочих операционных доходов», куда входят, к примеру, проведение концертов и внематчевая коммерческая эксплуатация стадиона.

Не только место «Зенита» в этой таблице соответствует позиции в чемпионате. Этот список отсортирован по доходам, и видно, что он сильно напоминает итоговую таблицу РПЛ. Многие клубы находятся либо на тех же местах («Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Балтика»), либо рядом с ними. Исключения всего три: «Сочи» (на восемь позиций ниже в таблице РПЛ), «Ахмат» и «Факел» (на четыре и пять позиций выше соответственно).

А что с расходами? Почему они вообще увеличились у клубов? Одна из основных причин — увеличение средневзвешенного курса евро на 27% (в 2022-м он был равен 72,5 рубля, в 2023-м — 92,2). Из-за этого вырос фонд оплаты труда даже у тех клубов, которые не увеличивали зарплаты. Кроме того, могли вырасти расходы на рекламу для привлечения зрителей на старте введения Fan ID. Нельзя забывать и об инфляции, которая тоже повлияла на эту статью.

Объяснимая аномалия «Краснодара»

Интересно взглянуть и на таблицу прибыли/убытков клубов РПЛ. Это не разница между операционными расходами и доходами — сюда входят все рассматриваемые в отчете финансовые статьи.

Здесь сразу бросаются в глаза удивительные цифры напротив «Краснодара». По итогам 2022 года кубанцы были третьими в лиге по убыточности, а в новом отчете рванули на 13 миллиардов рублей вверх.

Объяснение простое: на прошлой неделе «СЭ» сообщал, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий лично внес в недавно созданный фонд академии 9 миллиардов рублей — эти средства должны помочь школе «быков» функционировать в будущем. Поэтому в отчете РФС учтена и эта внушительная сумма. Впрочем, и без ее учета «Краснодар» показал серьезную прибыль.

Высоко находится и «Зенит»: сине-бело-голубые зафиксировали доход в два миллиарда рублей и в три с лишним раза улучшили собственные показатели 2022 года. Это весомый вклад в бюджет невского клуба, который старается зарабатывать даже в условиях отсутствия еврокубков. Раньше, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, петербуржцы имели заметную разницу в бюджете с остальными клубами, но они отбивали большую часть за счет призовых от УЕФА. Сейчас ситуация изменилась, и «Зенит» пополняет бюджет другими способами.

На другом полюсе таблицы — «Спартак» и ЦСКА. Убыток московских грандов — больше миллиарда рублей. Но если для красно-белых это прогресс (год назад минус составил 2,4 миллиарда), то для армейцев — регресс (убытки возросли на миллиард).

Коммерция: сине-бело-голубые в космосе

Если в чемпионате «Зениту» в минувшем сезоне навязали борьбу, то в коммерческой деятельности петербургский клуб побеждает с огромным отрывом уже не первый год. По итогам 2023-го сине-бело-голубые продемонстрировали рост спонсорской выручки в миллиард рублей. «Зенит» сохраняет лидерство как по числу спонсоров (даже без учета «Газпрома»), так и по объему доходов от них.

В 2023 году «Зениту» удалось сохранить и продлить с выгодой все главные партнерские соглашения, а это означает, что сине-бело-голубые и в ближайшем будущем останутся на первой строчке в этой таблице. Кроме того, доходы увеличились и за счет роста курса по валютным контрактам, которых у петербуржцев хватает. А еще «Зенит» в этом сезоне вновь доказал, что он — один из лидеров лиги по количеству социальных проектов, причем немалая часть его коммерческих контрактов реализуется в них.

Отмечаем и то, что за год подтянулся «Спартак» — он получил от спонсоров на 2,8 миллиарда больше, чем год назад, и это сильнейший скачок среди всех клубов РПЛ. Но за счет этого хода красно-белые всего лишь вернулись к собственным показателям 2021 года — тогда их коммерческие доходы составили 6,7 миллиарда. Прошлогоднее проседание связывали с уходом Леонида Федуна из клуба.

Доходы в дни матчей: прогресс «Спартака»

Матчдэй-доходы — еще одна важная статья для футбольных клубов. Несмотря на введение паспорта болельщика, клубы не потеряли в деньгах. Суммарные доходы участников премьер-лиги в дни матчей составили 6,5 миллиарда рублей — на 1,2 миллиарда больше, чем в 2022 году.

На первом месте — «Спартак», у которого все еще самые дорогие абонементы в России. Красно-белые за год увеличили посещаемость «Лукойл Арены», что и сказалось на их лидерстве.

Впрочем, лидером по зрительской аудитории остается «Зенит»: седьмой сезон подряд сине-бело-голубые демонстрируют лучшие показатели посещаемости во всей лиге. В минувшем сезоне петербуржцы еще и стали лучшими по этому критерию во всей Восточной Европе. Матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта 2024 года посетили 57 865 болельщиков: рекорд для матчей с Fan ID.

Соревновательные доходы: ЦСКА подтянулся

Кто побеждает, тот и получает больше денег от организаторов соревнований. «Зенит» в 2023 году в пятый раз подряд стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны, поэтому невский клуб и находится на вершине по соревновательным доходам. В 2024-м «Зенит» уже выиграл два турнира, так что и в следующем докладе явно будет лидировать.

На втором месте — ЦСКА, у которого тоже был успешный 2023-й: красно-синие завоевали FONBET Кубок России и финишировали вторыми в премьер-лиге, поэтому армейцы получили солидные выплаты от РПЛ и РФС.

Конечно, здесь не хватает бонусов от УЕФА, которые раньше делали аналогичные отчеты совершенно иными, но стоит отметить, что доходы клубов растут и без них: в сезоне-2022/23 вступил в силу мощный контракт РПЛ со спонсорами и телевещателями, благодаря которым выплаты клубам от организаторов сразу возросли на 3 миллиарда рублей.

Трансферы: в Петербурге — плюс миллиард

Несмотря на изоляцию, российские клубы продолжают не только осуществлять трансферы на вход, но и выгодно продавать футболистов за рубеж. Ярчайший пример — переход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в аравийский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, по данным Transfermarkt. Эта суперсделка позволила сине-бело-голубым завершить трансферную деятельность 2023 года в огромном плюсе — если быть точным, на целый миллиард рублей. Если сравнивать с предыдущим годом, то финансовые показатели «Зенита» от продажи игроков улучшились на четыре миллиарда!

На втором месте, по данным отчета РФС, располагается «Динамо», чье положительное сальдо составляет половину миллиарда рублей. Хотя бело-голубые провернули самую дорогую покупку прошлого лета, когда заплатили «Гремио» 10 миллионов евро за Бителло. Но продажи Захаряна, Шиманьски, Сазонова и других явно перевесили.

На противоположном конце этой таблицы — «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак», каждый из которых ушел в минус минимум на миллиард рублей. Впрочем, это совсем не означает, что эти клубы в ближайшие трансферные окна вынуждены будут продавать игроков, ведь это лишь отдельная статья расходов. А вот «Зенит» сделкой по Малкому пополнил свой бюджет и может тратить эти деньги на усиление.