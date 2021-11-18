19 ноября в регулярном первенстве НХЛ «Торонто» примет «Рейнджерс». Матч состоится на стадионе «Скотиабанк-Арена», начало — в 03.00.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время можно за 2.04 — это примерно 46% вероятности. Успех «Рейнджерс» идет за 3.00 (31%), а ничья доступна с коэффициентом 4.00 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Торонто» можно выиграть 2040 рублей в случае успеха канадского клуба.

Ф1(0) идет за 1.60, а Ф2(0) — за 2.34.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 1.55, а ТМ 5.5 — за 2.45.

Поставить на победу «Торонто» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.63. Аналогичный исход в пользу «Рейнджерс» доступен за 2.28.

Шансы «Торонто» забить минимум четыре шайбы оцениваются котировкой 2.02.

Верите, что «Рейнджерс» сумеет отличиться более двух раз? ИТБ2 (2.5) оценивается коэффициентом 1.68.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 3:3 — коэффициент 9.50.