18 ноября пройдет очередной тур КХЛ. В Подольске на городской арене местный «Витязь» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Встреча начнется в 19.30 Трансляцию покажет телеканал KHL Prime и сайт matchtv.ru.

«Салават Юлаев» идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 40 очков. «Витязь» замыкает таблицу на «Западе», набрав 22 очка.

«Салават Юлаев» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды в основное время можно за 1.90 — это около 50% вероятности. Ничья идет за 4.00 (25%). Успех «Витязя» по итогам основного времени есть с коэффициентом 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.53, а Ф2(-1.5) — за 2.33.

Тотал шайб больше 5.5 идет за 1.95, а тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Сделать ставку на победу «Витязя» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.60. Такой же исход в сторону «Салавата Юлаева» есть с котировкой 1.50.