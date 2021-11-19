19 ноября в 15-м туре чемпионата России между собой сыграют «Зенит» и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды Семака можно поставить с котировкой 1.13 — это примерно 85% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.80 (15%), а победа «Нижнего» есть в линии за 27.0 (5%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего» потенциальная выплата составит 27 000 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 1.43, а Ф2(+1.5) — за 2.80.

Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 6.00.

Шансы «Зенита» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Нижний Новгород» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 8.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Зенита» наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.30.

19.11.2021 | Зенит — Нижний Новгород