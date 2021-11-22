22 ноября 2021 года «Торино» примет «Удинезе» в заключительном туре итальянской серии А. Встреча между ними пройдет в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 1».

22.11.2021 | Торино — Удинезе

«Быки» — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Торино» можно за 2.15 — это примерно 45% вероятности. Триумф «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.70 (26%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «Торино» можно выиграть 2150 рублей в случае успеха хозяев.

Ф1(0) доступна за 1.52, а Ф2(0) — за 2.65.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается котировкой 1.80.

Два домашних матча подряд «Торино» забивает по три мяча. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 5.30.

«Удинезе» отличился трижды в прошлом выезде к «Торино». Повторит? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно с коэффициентом 10.0.