23 ноября 2021 года пройдут матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе H между собой сыграют «Мальме» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Сведбанк» в Мальме и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

23.11.2021 | Мальме — Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом матча. На успех команды из Санкт-Петербурга можно поставить с котировкой 2.00 — это примерно 55% вероятности. Ничью можно взять за 3.60 (25%), а победа «Мальме» есть за 3.90 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу российской команды потенциальная выплата составит 2000 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.31, а Ф2(-1.5) — за 3.40.

Ставку «Мальме» не проиграет» можно взять за 1.86.

Шансы «Зенита» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 1.82.

Уверены, что «Мальме» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.