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«Торино» — «Кремонезе»: где смотреть матч серии А 20 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Антонио Санабрия.
Фото Global Look Press

20 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Торино» Алексея Миранчука постарается набрать три очка в матче против «Кремонезе». Игра пройдет в Турине на «Гранде-Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр — Джакомо Камплоне.

Италия. Серия А. 23-й тур
20 февр, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Кремонезе

«Торино» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 60%. Успех «Кремонезе» доступен за 6.10 (14%), ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа выплата составит 6100 рублей.

На то, что аутсайдер не проиграет, котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.27, ТМ 2.5 — за 1.68. В последних десяти матчах «Торино» «верх» по голам прошел всего два раза.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.26, условие «обе забьют — нет» — за 1.64.

Аналитики больше всего ждут гола от Антонио Санабрии (2.90), а на втором месте — Алексей Миранчук (3.30).

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Реал»: Салах и Фирмино не поквитаются с мадридцами за поражение в прошлогоднем финале

Три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:0 в пользу хозяев — 5.20;

  • успех «Торино» 2:0 — 6.30;

  • ничья 1:1 — 7.00.

Футбол
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ФК Кремонезе
ФК Торино
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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