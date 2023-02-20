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«Хетафе» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 20 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Валенсия» 20 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Валенсия».
Фото Global Look Press

В 22-м туре чемпионата Испании «Хетафе» примет «Валенсию». Матч состоится 20 февраля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Увидеть игру можно на сайте «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.50 мск. Матч обслужит судья Марио Мелеро Лопес.

Испания. Лига 1. 22-й тур
20 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Валенсия

Букмекеры считают «Хетафе» минимальным фаворитом и дают на его победу коэффициент 2.85, что составляет 34% вероятности успеха. Триумф «Валенсии» предложен за 2.90 (33%). Ничья оценена в 2.90 (33%).

Ставка в 1000 рублей на победу «летучих мышей» в случае их успеха принесет выигрыш в 2900 рублей. Прибыль в таком случае составит 1900 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

Три из пяти последних матчей «Хетафе» завершились голами в исполнении обеих команд. У «Валенсии» — два из пяти. Поставить на обмен забитыми мячами можно за 2.36. На вариант «обе забьют — нет» — за 1.59.

Ничья хотя бы одном из таймов оценена в 1.36. Обратный рынок предложен за 3.00.

В последних пяти играх «Валенсия» пропускает в среднем 1.80 гола. На то, что «Хетафе» забьет больше одного мяча, можно поставить за 2.20.

Но наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, 1:0 в пользу «Хетафе». Этот исход доступен за 5.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Хетафе
0
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«Спартак» — «Металлург» Магнитогорск: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 20 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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