В 22-м туре чемпионата Испании «Хетафе» примет «Валенсию». Матч состоится 20 февраля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Увидеть игру можно на сайте «Okko Спорт». Трансляция начнется в 22.50 мск. Матч обслужит судья Марио Мелеро Лопес.

Букмекеры считают «Хетафе» минимальным фаворитом и дают на его победу коэффициент 2.85, что составляет 34% вероятности успеха. Триумф «Валенсии» предложен за 2.90 (33%). Ничья оценена в 2.90 (33%).

Ставка в 1000 рублей на победу «летучих мышей» в случае их успеха принесет выигрыш в 2900 рублей. Прибыль в таком случае составит 1900 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

Три из пяти последних матчей «Хетафе» завершились голами в исполнении обеих команд. У «Валенсии» — два из пяти. Поставить на обмен забитыми мячами можно за 2.36. На вариант «обе забьют — нет» — за 1.59.

Ничья хотя бы одном из таймов оценена в 1.36. Обратный рынок предложен за 3.00.

В последних пяти играх «Валенсия» пропускает в среднем 1.80 гола. На то, что «Хетафе» забьет больше одного мяча, можно поставить за 2.20.

Но наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, 1:0 в пользу «Хетафе». Этот исход доступен за 5.80.