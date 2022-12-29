«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2022 года
30 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет на льду «Амали-Арены», начало в 03.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшие фавориты матча: поставить на победу «Молний» в основное время можно с коэффициентом 2.10, вероятность — около 46%. Успех «Нью-Йорка» предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.10 (23%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Тампы» при благополучном исходе принесет 2100 рублей.
Поставить на победу «Лайтнинг» с учетом овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.65. Этот рынок на гостей доступен за 2.30.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.65, Ф2 (+1.5) — за 1.48;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.24.
Команды лишь однажды встречались в этом сезоне: 12 октября «Рейнджерс» победили 3:1. Также команды встречались в финале Восточной конференции в прошлом сезоне, и «Тампа-Бэй» обыграла соперника в шести матчах. Ждете, что в предстоящей игре «Нью-Йорк» не проиграет в основное время? Этот рынок оценен в 1.73.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26. При этом за 10 последних очных игр команды лишь два раза забили на двоих шесть голов.
Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 30 декабря 2022 года
Команды идут рядом в турнирной таблице: «Лайтнинг» занимают седьмое место на «Востоке», «Рейнджерс» — восьмое. Команды редко играют друг с другом результативно: отметку в шесть заброшенных шайб на двоих оформили лишь в двух из последних 10 встреч. И в этом сезоне соперники тоже провели скромный матч: на двоих забили всего четыре раза.
Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2