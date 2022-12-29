30 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдет на льду «Амали-Арены», начало в 03.00 по московскому времени. В России не показывают игры НХЛ.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшие фавориты матча: поставить на победу «Молний» в основное время можно с коэффициентом 2.10, вероятность — около 46%. Успех «Нью-Йорка» предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 4.10 (23%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Тампы» при благополучном исходе принесет 2100 рублей.

Поставить на победу «Лайтнинг» с учетом овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.65. Этот рынок на гостей доступен за 2.30.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.65, Ф2 (+1.5) — за 1.48;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.24.

Команды лишь однажды встречались в этом сезоне: 12 октября «Рейнджерс» победили 3:1. Также команды встречались в финале Восточной конференции в прошлом сезоне, и «Тампа-Бэй» обыграла соперника в шести матчах. Ждете, что в предстоящей игре «Нью-Йорк» не проиграет в основное время? Этот рынок оценен в 1.73.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26. При этом за 10 последних очных игр команды лишь два раза забили на двоих шесть голов.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 30 декабря 2022 года

Команды идут рядом в турнирной таблице: «Лайтнинг» занимают седьмое место на «Востоке», «Рейнджерс» — восьмое. Команды редко играют друг с другом результативно: отметку в шесть заброшенных шайб на двоих оформили лишь в двух из последних 10 встреч. И в этом сезоне соперники тоже провели скромный матч: на двоих забили всего четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.65.