Суперэкспресс на матчи 13 августа, прогнозы и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Все топовые футбольные чемпионаты стартовали, а это значит, что мы можем насладиться игрой лучших футболистов планеты. Конечно, фанаты ждут результативности и результата от звезд своих клубов: каталонцы — от Роберта Левандовски, парижане — от Лео Месси, миланцы — от Ромелу Лукаку.

Забьют ли лидеры «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера» хотя бы по два мяча в ближайших матчах? Букмекерская компания БЕТСИТИ собрала суперэкспресс из трех условий с повышенным коэффициентом 85.0.

Левандовски первый официальный матч за «Барсу» в ла лиге проведет против «Райо Вальекано». На то, что он забьет минимум дважды, коэффициент 3.09.

«Интеру» Лукаку предстоит встреча с дебютантом серии А — «Лечче». Дубль бельгийца, который вернулся в Италию после неудачи в «Челси», оценен в 5.06.

У Месси после шоу с голом через себя в первом туре есть шанс сотворить что-то похожее против «Монпелье». При этом два гола от аргентинца можно взять за 4.55.

Если перемножить 3.09 с 5.06 и 4.55, то получится коэффициент 71.1. Но зачем брать эти варианты по отдельности, если есть суперэкспресс с котировкой 85.0?