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Сегодня, 19:15

Суперэкспресс на матчи 13 августа, прогнозы и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ

Суперэкспресс с коэффициентом 85.0 на Месси, Левандовски и Лукаку
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку («Интер»).
Фото Global Look Press

Все топовые футбольные чемпионаты стартовали, а это значит, что мы можем насладиться игрой лучших футболистов планеты. Конечно, фанаты ждут результативности и результата от звезд своих клубов: каталонцы — от Роберта Левандовски, парижане — от Лео Месси, миланцы — от Ромелу Лукаку.

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Забьют ли лидеры «Барселоны», «ПСЖ» и «Интера» хотя бы по два мяча в ближайших матчах? Букмекерская компания БЕТСИТИ собрала суперэкспресс из трех условий с повышенным коэффициентом 85.0.

Левандовски первый официальный матч за «Барсу» в ла лиге проведет против «Райо Вальекано». На то, что он забьет минимум дважды, коэффициент 3.09.

«Интеру» Лукаку предстоит встреча с дебютантом серии А — «Лечче». Дубль бельгийца, который вернулся в Италию после неудачи в «Челси», оценен в 5.06.

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У Месси после шоу с голом через себя в первом туре есть шанс сотворить что-то похожее против «Монпелье». При этом два гола от аргентинца можно взять за 4.55.

Если перемножить 3.09 с 5.06 и 4.55, то получится коэффициент 71.1. Но зачем брать эти варианты по отдельности, если есть суперэкспресс с котировкой 85.0?

Лионель Месси
Роберт Левандовски
Ромелу Лукаку
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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