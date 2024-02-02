2 февраля «Боруссия» проведет выезд в бундеслиге против «Хайденхайма». Игра 20-го тура состоится на «Фойт-Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Букмекеры назвали фаворитами гостей. На успех дортмундцев предложен коэффициент 1.76, что соответствует 63% вероятности. Ничья оценена в 4.48 (20%), триумф хозяев — в 4.08 (17%).

«Хайденхайм» не уступил «Боруссии» в первом круге — их единственной официальной встрече. Верите, что хозяева не проиграют и в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.15.

Сыграть на «Хайденхайм» с форой (1) можно за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.76.

Обмен результативными ударами идет за 1.46. Обратный рынок — за 2.75.

Эксперты ждут гола Никласа Фюллькруга. На его точный выстрел можно поставить за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.25.