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2 февраля, 16:15

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: где смотреть матч бундеслиги 2 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд 2 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд.
Фото Global Look Press

2 февраля «Боруссия» проведет выезд в бундеслиге против «Хайденхайма». Игра 20-го тура состоится на «Фойт-Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
02 февр, 22:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:0
Боруссия Д

Букмекеры назвали фаворитами гостей. На успех дортмундцев предложен коэффициент 1.76, что соответствует 63% вероятности. Ничья оценена в 4.48 (20%), триумф хозяев — в 4.08 (17%).

«Хайденхайм» не уступил «Боруссии» в первом круге — их единственной официальной встрече. Верите, что хозяева не проиграют и в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.15.

Сыграть на «Хайденхайм» с форой (1) можно за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.76.

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Душан Влахович (&laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;). «Юве» вплотную подкрался к «Интеру». Мартинес и Влахович проверят, у кого пушка страшнее

Обмен результативными ударами идет за 1.46. Обратный рынок — за 2.75.

Эксперты ждут гола Никласа Фюллькруга. На его точный выстрел можно поставить за 2.22.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.25.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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