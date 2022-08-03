Гол «Ференцвароша» и уверенная победа «Буде-Глимт». Играем экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.31

3 августа в Лиге чемпионов состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ собрали экспресс из двух событий на игры с участием «Ференцвароша» Станислава Черчесова и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина с общим коэффициентом 2.31.

«Карабах» — «Ференцварош» (3 августа, 19.00 мск)

Аналитики считают хозяев очевидными фаворитами встречи. На победу «Карабаха» можно поставить с котировкой 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Ничья идет за 3.30 (30%), успех гостей — за 3.70 (23%).

«Ференцварош» вряд ли уедет из Баку без гола. Чемпионы Венгрии забивают на протяжении четырех матчей, причем в двух лигочемпионских оформили суммарно девять мячей в ворота «Тобола» и «Слована». В гостях под давлением 32 тысяч азербайджанских болельщиков будет непросто, но игра «Карабаха» в обороне оставит команде Станислава Черчесова возможности для маневров и создания голевых моментов: в квалификации ЛЧ «скакуны» не сыграли на ноль еще ни одного матча.

Вариант «Ференцварош» забьет" доступен за коэффициент 1.51.

«Буде-Глимт» — «Жальгирис» (3 августа, 19.00 мск)

В этой встрече явный фаворит — «Буде-Глимт», считают аналитики. Победу норвежского клуба можно оформить за 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Триумф «Жальгириса» идет за 9.00 (8%), ничья — за 5.60 (17%).

Комфортный вариант для ставки в этой игре — успех «Буде-Глимт» и ИТБ1 (1.5) за 1.53. Клуб Никиты Хайкина с перепадами играет в Лиге чемпионов: в каждом раунде потерпел по одному поражению. Но запаса голов и уверенности в домашних матчах неизменно хватало команде, чтобы пройти дальше. В прошлом сезоне «Буде» добыл восемь побед в восьми играх на своем поле, в том числе дважды — над «Ромой». И большая часть из них были крупные.

«Карабах» — «Ференцварош», гости забьют за 1.51;

«Буде-Глимт» — «Жальгирис», П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.53.

Итоговый коэффициент: 1.51 х 1.53 = 2.31