Гол «Ференцвароша» и уверенная победа «Буде-Глимт». Играем экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.31
3 августа в Лиге чемпионов состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ собрали экспресс из двух событий на игры с участием «Ференцвароша» Станислава Черчесова и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина с общим коэффициентом 2.31.
«Карабах» — «Ференцварош» (3 августа, 19.00 мск)
Аналитики считают хозяев очевидными фаворитами встречи. На победу «Карабаха» можно поставить с котировкой 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Ничья идет за 3.30 (30%), успех гостей — за 3.70 (23%).
«Ференцварош» вряд ли уедет из Баку без гола. Чемпионы Венгрии забивают на протяжении четырех матчей, причем в двух лигочемпионских оформили суммарно девять мячей в ворота «Тобола» и «Слована». В гостях под давлением 32 тысяч азербайджанских болельщиков будет непросто, но игра «Карабаха» в обороне оставит команде Станислава Черчесова возможности для маневров и создания голевых моментов: в квалификации ЛЧ «скакуны» не сыграли на ноль еще ни одного матча.
Вариант «Ференцварош» забьет" доступен за коэффициент 1.51.
«Буде-Глимт» — «Жальгирис» (3 августа, 19.00 мск)
В этой встрече явный фаворит — «Буде-Глимт», считают аналитики. Победу норвежского клуба можно оформить за 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Триумф «Жальгириса» идет за 9.00 (8%), ничья — за 5.60 (17%).
Комфортный вариант для ставки в этой игре — успех «Буде-Глимт» и ИТБ1 (1.5) за 1.53. Клуб Никиты Хайкина с перепадами играет в Лиге чемпионов: в каждом раунде потерпел по одному поражению. Но запаса голов и уверенности в домашних матчах неизменно хватало команде, чтобы пройти дальше. В прошлом сезоне «Буде» добыл восемь побед в восьми играх на своем поле, в том числе дважды — над «Ромой». И большая часть из них были крупные.
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«Карабах» — «Ференцварош», гости забьют за 1.51;
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«Буде-Глимт» — «Жальгирис», П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.53.
Итоговый коэффициент: 1.51 х 1.53 = 2.31
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0