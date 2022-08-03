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Гол «Ференцвароша» и уверенная победа «Буде-Глимт». Играем экспресс на ЛЧ с коэффициентом 2.31

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Ференцварош» в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press

3 августа в Лиге чемпионов состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ собрали экспресс из двух событий на игры с участием «Ференцвароша» Станислава Черчесова и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина с общим коэффициентом 2.31.

«Карабах» — «Ференцварош» (3 августа, 19.00 мск)

Аналитики считают хозяев очевидными фаворитами встречи. На победу «Карабаха» можно поставить с котировкой 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Ничья идет за 3.30 (30%), успех гостей — за 3.70 (23%).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Ференцварош

«Ференцварош» вряд ли уедет из Баку без гола. Чемпионы Венгрии забивают на протяжении четырех матчей, причем в двух лигочемпионских оформили суммарно девять мячей в ворота «Тобола» и «Слована». В гостях под давлением 32 тысяч азербайджанских болельщиков будет непросто, но игра «Карабаха» в обороне оставит команде Станислава Черчесова возможности для маневров и создания голевых моментов: в квалификации ЛЧ «скакуны» не сыграли на ноль еще ни одного матча.

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Вариант «Ференцварош» забьет" доступен за коэффициент 1.51.

«Буде-Глимт» — «Жальгирис» (3 августа, 19.00 мск)

В этой встрече явный фаворит — «Буде-Глимт», считают аналитики. Победу норвежского клуба можно оформить за 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Триумф «Жальгириса» идет за 9.00 (8%), ничья — за 5.60 (17%).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Жальгирис

Комфортный вариант для ставки в этой игре — успех «Буде-Глимт» и ИТБ1 (1.5) за 1.53. Клуб Никиты Хайкина с перепадами играет в Лиге чемпионов: в каждом раунде потерпел по одному поражению. Но запаса голов и уверенности в домашних матчах неизменно хватало команде, чтобы пройти дальше. В прошлом сезоне «Буде» добыл восемь побед в восьми играх на своем поле, в том числе дважды — над «Ромой». И большая часть из них были крупные.

  • «Карабах» — «Ференцварош», гости забьют за 1.51;

  • «Буде-Глимт» — «Жальгирис», П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.53.

Итоговый коэффициент: 1.51 х 1.53 = 2.31

Футбол
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«Буде-Глимт» — «Жальгирис»: букмекеры оценили шансы Хайкина приблизиться к последнему раунду квалификации
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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