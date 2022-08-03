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«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов, главный тренер «Ференцвароша».
Фото Global Look Press

Станислав Черчесов продолжает продираться через квалификацию Лиги чемпионов: 3 августа его «Ференцварош» сыграет на выезде с «Карабахом». Матч пройдет на стадионе «Азерсун Арена» в Баку, стартовый свисток шведа Андреаса Экберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Ференцварош

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ференцварош» — аутсайдер предстоящего матча: поставить на победу чемпиона Венгрии можно с коэффициентом 3.80, это около 24% вероятности. Успех хозяев идет за 2.07 (47%), ничья — за 3.30 (29%).

Все равно верите в «Ференцварош»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «зеленых орлов» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.

Если верить экспертам, максимум, которого венгры могут добиться в Баку, — ничья. Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Карабаха» 1:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 6.20;

• за 8.40 предложены победы хозяев 2:0 и 2:1.

Команды проводят результативную квалификацию: за четыре матча заколотили по 10 мячей. При этом немало пропустили: «Карабах» получил в свои ворота шесть голов, «Ференцварош» — четыре. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно оформить за 2.18, ИТМ1 (1.5) — за 1.68. Этот рынок на «зеленых орлов» оценен в 3.40 и 1.32 соответственно.

Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.98, «обе забьют — нет» идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.14, ТМ 2.5 доступен за 1.71.

Станислав Черчесов. «Карабах» — «Ференцварош»: у Черчесова снова проблемный выезд?

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года

Команда Черчесова пробилась в третий раунд квалификации благодаря эпичному камбэку в противостоянии со «Слованом»: «Ференцварош» разгромил соперника на выезде 4:1 и победил 5:3 по сумме двух матчей. «Карабах» в прошлом раунде прошел швейцарский «Цюрих», вырвав ничью 2:2 в овертайме ответного матча и сделав счет 5:4 по сумме двух игр.

«Зеленые орлы» обладают намного более мощным составом, но пока выглядят нестабильно. После уничтожения «Слована» команда с трудом обыграла «Академию Пушкаша» (1:0) в чемпионате. В Лиге чемпионов «Ференцварош» выступает ярко, «Карабах» хорошо смотрится в домашних матчах. Команды много забивают и вполне могут выдать еще один горячий матч.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
ФК Ференцварош
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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