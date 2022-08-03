Станислав Черчесов продолжает продираться через квалификацию Лиги чемпионов: 3 августа его «Ференцварош» сыграет на выезде с «Карабахом». Матч пройдет на стадионе «Азерсун Арена» в Баку, стартовый свисток шведа Андреаса Экберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ференцварош» — аутсайдер предстоящего матча: поставить на победу чемпиона Венгрии можно с коэффициентом 3.80, это около 24% вероятности. Успех хозяев идет за 2.07 (47%), ничья — за 3.30 (29%).

Все равно верите в «Ференцварош»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «зеленых орлов» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.

Если верить экспертам, максимум, которого венгры могут добиться в Баку, — ничья. Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Карабаха» 1:0 — за 6.10;

• ничья 1:1 — за 6.20;

• за 8.40 предложены победы хозяев 2:0 и 2:1.

Команды проводят результативную квалификацию: за четыре матча заколотили по 10 мячей. При этом немало пропустили: «Карабах» получил в свои ворота шесть голов, «Ференцварош» — четыре. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно оформить за 2.18, ИТМ1 (1.5) — за 1.68. Этот рынок на «зеленых орлов» оценен в 3.40 и 1.32 соответственно.

Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.98, «обе забьют — нет» идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.14, ТМ 2.5 доступен за 1.71.

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года

Команда Черчесова пробилась в третий раунд квалификации благодаря эпичному камбэку в противостоянии со «Слованом»: «Ференцварош» разгромил соперника на выезде 4:1 и победил 5:3 по сумме двух матчей. «Карабах» в прошлом раунде прошел швейцарский «Цюрих», вырвав ничью 2:2 в овертайме ответного матча и сделав счет 5:4 по сумме двух игр.

«Зеленые орлы» обладают намного более мощным составом, но пока выглядят нестабильно. После уничтожения «Слована» команда с трудом обыграла «Академию Пушкаша» (1:0) в чемпионате. В Лиге чемпионов «Ференцварош» выступает ярко, «Карабах» хорошо смотрится в домашних матчах. Команды много забивают и вполне могут выдать еще один горячий матч.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.