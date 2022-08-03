«Карабах» — «Ференцварош»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022 года
Станислав Черчесов продолжает продираться через квалификацию Лиги чемпионов: 3 августа его «Ференцварош» сыграет на выезде с «Карабахом». Матч пройдет на стадионе «Азерсун Арена» в Баку, стартовый свисток шведа Андреаса Экберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России игру не покажут.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ференцварош» — аутсайдер предстоящего матча: поставить на победу чемпиона Венгрии можно с коэффициентом 3.80, это около 24% вероятности. Успех хозяев идет за 2.07 (47%), ничья — за 3.30 (29%).
Все равно верите в «Ференцварош»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «зеленых орлов» при благоприятном исходе принесет 3800 рублей, чистая прибыль составит 2800 рублей.
Если верить экспертам, максимум, которого венгры могут добиться в Баку, — ничья. Три самых вероятных результата матча выглядят следующим образом:
• победа «Карабаха» 1:0 — за 6.10;
• ничья 1:1 — за 6.20;
• за 8.40 предложены победы хозяев 2:0 и 2:1.
Команды проводят результативную квалификацию: за четыре матча заколотили по 10 мячей. При этом немало пропустили: «Карабах» получил в свои ворота шесть голов, «Ференцварош» — четыре. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно оформить за 2.18, ИТМ1 (1.5) — за 1.68. Этот рынок на «зеленых орлов» оценен в 3.40 и 1.32 соответственно.
Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.98, «обе забьют — нет» идет за 1.83.
Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.14, ТМ 2.5 доступен за 1.71.
Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Ференцварош» 3 августа 2022 года
Команда Черчесова пробилась в третий раунд квалификации благодаря эпичному камбэку в противостоянии со «Слованом»: «Ференцварош» разгромил соперника на выезде 4:1 и победил 5:3 по сумме двух матчей. «Карабах» в прошлом раунде прошел швейцарский «Цюрих», вырвав ничью 2:2 в овертайме ответного матча и сделав счет 5:4 по сумме двух игр.
«Зеленые орлы» обладают намного более мощным составом, но пока выглядят нестабильно. После уничтожения «Слована» команда с трудом обыграла «Академию Пушкаша» (1:0) в чемпионате. В Лиге чемпионов «Ференцварош» выступает ярко, «Карабах» хорошо смотрится в домашних матчах. Команды много забивают и вполне могут выдать еще один горячий матч.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0