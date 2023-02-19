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«Специя» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 19 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Специя» — «Ювентус» 19 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мойзе Кин.
Фото Global Look Press

19 февраля в 23-м туре серии А «Ювентус» на выезде сразится со «Специей». Встреча состоится на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром назначен Федерико ла Пенна.

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Ювентус

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом встречи. На победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 1.69, вероятность такого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Специи» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6000 рублей.

«Ювентус» выиграл у «Специи» пять последних матчей. На то, что хозяева наконец прервут неудачную серию и хотя бы не проиграют, котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Туринцы обменялись голами с соперником только в одной из пяти последних встреч во всех турнирах. На вариант «обе забьют» коэффициент — 2.22, на «обе забьют — нет» — 1.66.

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Забьет ли Элдор Шомуродов первый мяч за «Специю»? Эксперты считают, что шансы малы и оценили их котировкой — 5.00. Самый вероятный автор гола в составах обеих команд — Мойзе Кин (3.00).

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Ювентуса» за 5.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Специя
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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