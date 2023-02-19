«Барселона» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 19 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
19 февраля в 22-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Кадисом». Матч лидера и одного из аутсайдеров ла лиги состоится в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.
Букмекеры считают «Барселону» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.20, вероятность такого исхода — примерно 83%. Ничья доступна за 7.00 (14%), успех «Кадиса» — за 16.5 (3%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 7000 рублей.
«Кадис» проиграл «Барселоне» только один из пяти последних матчей. Вариант Х2 оценен в 4.90.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.36, Ф2(+2.5) — за 1.52. Гандикапы (-1.5) и (-2.5) в пользу каталонцев оценены в 1.59 и 2.55 соответственно.
В среднем в матчах и той, и другой команды забивается 2.38 мяча. ТБ 2.5 в предстоящей встрече оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.34.
Аналитики не верят, что «Кадис» отличится в ближайшей игре. Коэффициент на гол гостей — 2.22. По этой причине высока котировка и на вариант «обе забьют» — 2.45. На «обе забьют — нет» — 1.55.
На 15-й в ла лиге гол Роберта Левандовски можно поставить за 1.55, на результативный удар Ансу Фати — 2.30, на забитый мяч Рафиньи — 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2