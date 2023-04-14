14 апреля в вынесенном матче 30-го тура чемпионата Италии «Специя» на своем поле примет «Лацио». Игра между второй и 17-й командами серии А состоится на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», она стартует в 21.40 мск. Массимилиано Иррати — главный арбитр.

Букмекеры предположили, что игра должна завершиться победой «Лацио». Такое условие можно взять за 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (27%), успех «Специи» — за 4.68 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1840 рублей.

Считаете, что «Специя» подставит «Лацио» подножку? Вариант 1Х идет за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Во всех предыдущих встречах соперников проходил «верх».

Обмен голами можно оформить за 2.03, противоположный исход — за 1.80.

ИТБ2 (1.5) идет за приятные 2.08. К слову, «Лацио» всегда забивал «Специи» больше одного мяча, а в последних трех играх оформлял от четырех до шести голов.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: