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«Специя» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 14 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Специя» — «Лацио» 14 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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14 апреля в вынесенном матче 30-го тура чемпионата Италии «Специя» на своем поле примет «Лацио». Игра между второй и 17-й командами серии А состоится на стадионе «Альберто Пикко» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция события будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», она стартует в 21.40 мск. Массимилиано Иррати — главный арбитр.

Италия. Серия А. 30-й тур
14 апр, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Лацио

Букмекеры предположили, что игра должна завершиться победой «Лацио». Такое условие можно взять за 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.59 (27%), успех «Специи» — за 4.68 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 1840 рублей.

Считаете, что «Специя» подставит «Лацио» подножку? Вариант 1Х идет за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.24, ТМ 2.5 — за 1.70. Во всех предыдущих встречах соперников проходил «верх».

Обмен голами можно оформить за 2.03, противоположный исход — за 1.80.

ИТБ2 (1.5) идет за приятные 2.08. К слову, «Лацио» всегда забивал «Специи» больше одного мяча, а в последних трех играх оформлял от четырех до шести голов.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Лацио» — 6.44;

  • ничья 1:1 — за 6.65;

  • 0:0 — за 7.35.

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ФК Лацио
ФК Специя
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Состоялась жеребьевка FONBET MEDIA ELEAGUE
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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