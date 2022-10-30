30 октября в 15-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Торпедо». Матч начнется в 16.30 по московскому времени на «Открытие Банк Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.25 мск, рассудит команды Сергей Иванов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в «Торпедо». Поставить на победу гостей можно за 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья доступна за 6.00 (12%), успех «Спартака» оценили в 1.27 (80%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

Если считаете, что «Торпедо» внезапно не уступит на выезде, оформите ставку за 4.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.78, Ф2(+1.5) — за 2.10.

«Верх» в последних десяти матчах красно-белых прошел девять раз — неплохой повод поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.57.

Вариант «обе забьют» прошел всего дважды в десяти минувших встречах «Торпедо», поэтому в него не сильно верят эксперты (2.03). Лучше присмотреться к обратному исходу за 1.79.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.50;

• 1:0 — за 7.70.