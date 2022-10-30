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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 30 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года
Артем Белинин
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

30 октября в 15-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Торпедо». Матч начнется в 16.30 по московскому времени на «Открытие Банк Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.25 мск, рассудит команды Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в «Торпедо». Поставить на победу гостей можно за 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья доступна за 6.00 (12%), успех «Спартака» оценили в 1.27 (80%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

Если считаете, что «Торпедо» внезапно не уступит на выезде, оформите ставку за 4.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.78, Ф2(+1.5) — за 2.10.

«Верх» в последних десяти матчах красно-белых прошел девять раз — неплохой повод поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.57.

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Вариант «обе забьют» прошел всего дважды в десяти минувших встречах «Торпедо», поэтому в него не сильно верят эксперты (2.03). Лучше присмотреться к обратному исходу за 1.79.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 2:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.50;

• 1:0 — за 7.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
3
1
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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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