30 октября в 15-м туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции 18.25 мск. Рассудит команды Владимир Москалев.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.52, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (18%), успех «Краснодара» — в 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Краснодар» не уступит дома, оформите ставку за 2.65.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.64, Ф2(-1.5) — за 2.25.

В среднем в последних пяти личных встречах команды забивали 4.6 мяча за игру, так что можно смело присмотреться на тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

В среднем в последних десяти встречах «Краснодар» забивал 1.6 мяча за игру, «Зенит» 2.8 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.50, ИТБ2 (2.5) — в 2.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Зенит» в нынешнем сезоне — мощнейший за долгие годы, питерцы пропустили всего пять мячей за 14 туров. И пусть «Краснодар» - это один из немногих клубов, кто в годы доминирования сине-бело-голубых оказывал им ожесточенное сопротивление, нынешние «быки» вряд ли способны дать бой. У «Краснодара» одна победа в пяти последних встречах, и то над «Нижним Новгородом» в очень неубедительном стиле. Так «Зенит» не победить.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.52.