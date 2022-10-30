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Сегодня, 13:15

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года
Артем Белинин
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Александр Сторожук.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

30 октября в 15-м туре РПЛ встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции 18.25 мск. Рассудит команды Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Зенит». Поставить на победу гостей можно за 1.52, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (18%), успех «Краснодара» — в 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Краснодар» не уступит дома, оформите ставку за 2.65.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.64, Ф2(-1.5) — за 2.25.

В среднем в последних пяти личных встречах команды забивали 4.6 мяча за игру, так что можно смело присмотреться на тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

В среднем в последних десяти встречах «Краснодар» забивал 1.6 мяча за игру, «Зенит» 2.8 мяча за игру. ИТБ1 (1.5) оценили в 3.50, ИТБ2 (2.5) — в 2.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Зенит» в нынешнем сезоне — мощнейший за долгие годы, питерцы пропустили всего пять мячей за 14 туров. И пусть «Краснодар» - это один из немногих клубов, кто в годы доминирования сине-бело-голубых оказывал им ожесточенное сопротивление, нынешние «быки» вряд ли способны дать бой. У «Краснодара» одна победа в пяти последних встречах, и то над «Нижним Новгородом» в очень неубедительном стиле. Так «Зенит» не победить.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.52.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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0
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«Спартак» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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