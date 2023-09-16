16 сентября «Спартак» и «Сочи» продолжат программу восьмого тура РПЛ. Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр игры — Артем Чистяков. В прямом эфире с 18.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев: победу «Спартака» оценили котировкой 1.68, это около 57% вероятности. Раздел очков идет за 4.27 (23%). На успех «Сочи» предложили коэффициент 4.87 (20%).

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Все пять поединков красно-белых в начале сезона РПЛ пробили «верх» по результативности, однако в двух последних турах парни Гильермо Абаскаля выступили не так ярко — против «Ахмата» (0:0) и «Краснодара» (0:2). Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.23.

Команды обменялись меткими выстрелами в половине из четырех прошлых столкновений в чемпионате. Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.12.

Предыдущая разборка «Спартака» и «Сочи» на «Открытие Банк Арене» завершилась разгромом южан (3:0). Индивидуальный тотал москвичей выше двух голов дали за 2.24.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

Красно-белые были самой зажигательной командой на старте сезона, но затем что-то сломалось. Если в Кубке России москвичи еще выдают результативные перфомансы и сочетают их с победами, то в РПЛ в последний месяц все грустно: три поражения от «Урала», «Зенита» и «Краснодара» со счетом 3:8 и нулевая ничья с «Ахматом».

На этом этапе «барсы» — идеальный соперник, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В нынешнем чемпионате «Сочи» очень слаб на выездах — потерпел три проигрыша с общим итогом 1:8. А еще южане не могут отличиться уже в трех матчах подряд: против «Локомотива» (0:1) с «Оренбургом» (0:3) в премьер-лиге и ЦСКА (0:0) в Кубке России.

Коллектив Гильермо Абаскаля должен очень постараться, чтобы упустить три очка даже в такой ситуации. Но проблемы хозяев у чужих ворот (лишь один мяч в трех прошлых турах) намекают, что разборка вряд ли пробьет «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» выиграет и ТМ 3.5 за 2.44.

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