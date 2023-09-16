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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 16 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

16 сентября «Манчестер Юнайтед» примет самую результативную команду АПЛ после четырех матчей — «Брайтон». Игра пятого тура пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на «красных дьяволов» можно за 2.22, это примерно 44% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 2.94 (33%), коэффициент на ничью — 4.09 (23%).

Верите в парней Роберто де Дзерби? Ставка в 1000 рублей на «Брайтон» при благоприятном итоге принесет 2940 рублей.

В прошлом сезоне соперники сталкивались трижды: в чемпионате «чайки» дважды обыграли «МЮ», а в полуфинале Кубка Англии уступили только в серии пенальти. Всего же беспроигрышная серия (в основное время) «Брайтона» против «Ман Юнайтед» длится уже четыре встречи. Непоражение гостей в предстоящем поединке оценено в 1.71.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.00;

• победа хозяев 2:1 — за 9.00;

• 2:2 и 2:1 в пользу гостей — за 10.5.

«Брайтон» с 12 мячами — самая результативная команда АПЛ после четырех туров. Манкунианцы пока выжали только пять метких выстрелов. Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). У «Ман Сити» и «Вест Хэма» ни одного поражения в АПЛ. Холанн, Боуэн и Уорд-Проуз будут биться за сохранение нуля

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Последние три встречи соперников в АПЛ закончились в пользу «чаек». Манкунианцы не могут обыграть «Брайтон» в основное время уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а отличились в них лишь однажды. Текущий сезон команда Роберто де Дзерби начала успешнее: оформила три победы в четырех турах, у подопечных Эрика тен Хага — только две виктории при двух поражениях. Также гости забивают больше всех в лиге (12 мячей), «МЮ» же в трех последних турах пропускал минимум дважды. Хозяевам точно не будет легко в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.23.

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«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС 17 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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