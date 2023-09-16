«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 16 сентября 2023 года
16 сентября «Манчестер Юнайтед» примет самую результативную команду АПЛ после четырех матчей — «Брайтон». Игра пятого тура пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток арбитра Джарреда Джиллетта прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на «красных дьяволов» можно за 2.22, это примерно 44% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 2.94 (33%), коэффициент на ничью — 4.09 (23%).
Верите в парней Роберто де Дзерби? Ставка в 1000 рублей на «Брайтон» при благоприятном итоге принесет 2940 рублей.
В прошлом сезоне соперники сталкивались трижды: в чемпионате «чайки» дважды обыграли «МЮ», а в полуфинале Кубка Англии уступили только в серии пенальти. Всего же беспроигрышная серия (в основное время) «Брайтона» против «Ман Юнайтед» длится уже четыре встречи. Непоражение гостей в предстоящем поединке оценено в 1.71.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 8.00;
• победа хозяев 2:1 — за 9.00;
• 2:2 и 2:1 в пользу гостей — за 10.5.
«Брайтон» с 12 мячами — самая результативная команда АПЛ после четырех туров. Манкунианцы пока выжали только пять метких выстрелов. Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.79.
Рынок «обе забьют» доступен за 1.42, обратный вариант — за 2.90.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
Последние три встречи соперников в АПЛ закончились в пользу «чаек». Манкунианцы не могут обыграть «Брайтон» в основное время уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах, а отличились в них лишь однажды. Текущий сезон команда Роберто де Дзерби начала успешнее: оформила три победы в четырех турах, у подопечных Эрика тен Хага — только две виктории при двух поражениях. Также гости забивают больше всех в лиге (12 мячей), «МЮ» же в трех последних турах пропускал минимум дважды. Хозяевам точно не будет легко в предстоящем поединке.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.23.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0