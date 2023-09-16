ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
16 сентября в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА дома сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что ЦСКА завершит битву со щитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность этого исхода — приблизительно 51%. Успех «Спартака» предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (20%).
Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их выигрыша принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
ЦСКА проиграл четыре из шести матчей на старте сезона КХЛ, в то время как у «Спартака» всего две неудачи. Вариант Х2 идет за 1.90.
Кстати, можете подстраховать гостей с помощью форы — Ф2(+1.5) оценена в 1.52. Если же верите в комфортную победу хозяев, оформите Ф1(-1.5) за 2.65.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за приятные 2.14, ТМ 5.5 — за 1.74. Не желаете рисковать? Пять и более голов в матче оценены в 1.60. Такое условие сыграло в 10 из 12 матчей с участием этих команд в новом сезоне.
Выберите самый результативный период: первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0